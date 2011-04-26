Galatasaray 3 Mayıs'ı bekliyor

T24 - Galatasaray 3 Mayıs'ta yapılacak mahkemeyi bekliyor. Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin seçim kararına tedbir koymasıyla 3 Mayıs'ta yapılacak ara duruşma büyük önem kazandı. Başkan Adnan Polat ile başkan adayları Ünal Aysal ve Turgay Kıran'ın görüşmesinden de bu duruşmanın beklenmesi yönünde karar çıktı.





Galatasaray'da 14 Mayıs’ta yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kısa bir süre kala hareketlilik artıyor. Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Galatasaray Yönetimi’nin seçim kararına tedbir koymasıyla gözler 3 Mayıs’ta yapılacak ara duruşmaya çevrildi.

Mahkemenin kararını kurmaylarıyla masaya yatıran başkan Adnan Polat, kongreye gidecek başkan adaylarıyla biraraya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.



Toplantıya Ünal Aysal, Aysal'ın listesinde yer alan Ali Dürüst ve bir diğer başkan adayı Turgay Kıran katıldı. Başkan adaylarından Mehmet Helvacı'nın bu görüşmede yer almaması ise dikkat çekti.

Galatasaray'ın çıkarlarının konuşulduğu toplantıda 3 Mayıs’ta yapılacak duruşmanın beklenmesi yönünde karar çıktı. Eğer duruşmada Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar bozulmazsa 14 Mayıs’taki seçim tehlikeye girecek. Başkan Polat çıkacak karara göre bir yol haritası belirleyecek.

Bu arada Galatasaray'da yaşanan karışıklıklara bir yenisi daha eklendi. Mali Genel Kurul Divanı’nda yer alan Begüm Özkan, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı'ya ifade verdi. Dernekler Masası’nın girişimi üzerine savcılık, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattı.



Begüm Özkan'ın yanı sıra divan başkanı türker aslan ve divan heyetinde bulunan 6 kişinin daha ifadesine başvurulacak. İnceleme kapsamında başkan Adnan Polat’ın da ifadeye çağırıldığı öğrenildi.



