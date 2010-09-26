-GALATASARAY: 3 - İSTANBUL BB: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. 2. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Cana'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baros'un, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Hasagic'ten döndü. Dönen top Baros'a çarparak kaleye yönelirken, son anda araya giren Ekrem, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Serkan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Baros, savunma oyuncuları arasında kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 11. dakikada Serkan'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, Baros'un göğsüyle önüne almaya çalıştığı topa Rızvan eliyle müdahale edince hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Baros, meşin yuvarlağı kaleci Hasagic'in solundan ağlara gönderdi: 2-0. 30. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Holmen'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı. 38. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren İbrahim Akın'ın vuruşunda kaleci Ufuk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 41. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Aydın'ın pasında ceza sahasında topu havalandıran Baros, daha sonra düşmesine rağmen yerde yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımının ve kendisinin 3. golünü kaydetti: 3-0. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, İsmail Şencan Galatasaray: Ufuk, Serkan, Neill, Servet, Insua, Ayhan, Cana, Pino, Misimovic, Aydın, Baros İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Rızvan, Can, Metin, Ekrem, Holmen, Mahmut, Gökhan Süzen, İbrahim Akın, İskender, Tum Goller: Dk. 5, 13 (Penaltıdan) ve 41 Baros (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 12 Rızvan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 19 Cana (Galatasaray)