Galatasaray, 22 yıl sonra Devler Ligi'ni galibiyet alamadan kapattı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray son maçında, İngiliz temsilcisi Arsenal'i ağırladı.

1992-1993 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi'nden sonra Galatasaray, ilk kez galibiyet alamadan Devler Ligi'ne veda etti.

Arsenal ilk yarıda 30 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Galatasaray maç genelinde bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın bitimine iki dakika kala, Wesley Sneijder serbest vuruştan sarı-kırmızılıların tek golünü attı.

Son dakikada Podolski, bir gol daha attı ve karşılaşmada 4-1 Arsenal üstünlüğü ile sona erdi.



Galatasaray bu sonuçla, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sadece 1 puan alabildi.

İki takımın kadroları

Galatasaray: Sinan Bolat, Tarık Çamdal (Dk. 46 Hamit Altıntop), Semih Kaya, Hakan Balta, Alex Telles, Felipe Melo, Emre Çolak, Bruma (Dk. 77 Olcan Adın), Wesley Sneijder, Burak Yılmaz (Dk. 46 Yasin Öztekin), Umut Bulut

Arsenal: Wojciech Szczesny, Mathieu Debuchy (Dk. 77 Stefan O'Connor), Per Mertesacker, Calum Chambers, Hector Bellerin, Alex Oxlade-Chamberlain, Mathieu Flamini (Dk. 46 Gedion Zelalem), Aaron Ramsey (Dk. 46 Ashley Maitland-Niles), Joel Campbell, Yaya Sanogo, Lukas Podolski

Sarı Kartlar: Dk. 15 Mathieu Flamini (Arsenal) Dk. 33 Felipe Melo, Dk. 43 Tarık Çamdal, Dk. 57 Semih Kaya (Galatasaray)

Goller: Dk. 3, 90+2 Lukas Podolski, Dk. 11 ve 29 Aaron Ramsey (Arsenal), Dk. 88 Wesley Sneijder

Karşılaşmanın önemli dakikaları

3. dakikada Podolski, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Alman futbolcu, sert ve düzgün bir vuruşla yakın köşeyi buldu.



7. dakikada Galatasaray sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arsenal savunmasının dışarı sektirdiği topa çok uzak mesafeden Alex Telles gelişine vurdu. Kaleye doğru yönelmekte olan top, Hakan Balta'nın önüne düştü. Tecrübeli oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.



11. dakikada Tarık Çamdal, arkadan Podolski'nin müdahalesiyle yerde kaldı, oyun devam etti. Hızlı çıkan konuk ekipte Aaron Ramsey, boşalan kanatta buluştuğu topu köşeye plaseledi ve farkı ikiye çıkardı.



19. dakikada Felipe Melo'nun bir anda şutu az farkla dışarı gitti.



20. dakikada Oxlade-Chamberlain'in topuk pasıyla buluşan Podolski, golü attığı yere çok yakın bir noktadan bir kez daha kaleyi denedi, üst direkten döndü.



28. dakikada Podolski yine aynı yerden vurdu, bu kez Sinan Bolat topu kornere çelmeyi başardı.



29. dakikada Aaron Ramsey, yaklaşık 30 metreden çok iyi vurdu... 3-0 oldu skor.



42. dakikada Melo'nun pasıyla buluşan Wesley Sneijder çok uzaktan kaleyi denedi, az farkla auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

49. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan şutu üstten auta çıktı.



60. dakikada Yasin, ceza sahasının sol köşesinden sert vurdu, top Szczesny'de kaldı.

64. dakikada Yasin topu iyi kaptı, hızlı çıktı, Umut Bulut'un topuğuna çarpan topu önünde bulan Bruma'nın şutu etkili olmadı.



65. dakikada kazanılan serbest vuruşun ardından Arsenal ceza sahasında yaşanan karambolde Yasin'in çizgiden içeri çıkardığı topa Umut'un vuruşunu savunma kayarak son anda engelledi.

74. dakikada Yasin topu iyi sakladı ve sağdan bindiren Hamit Altıntop'u gördü ancak Hamit'in vuruşu yandan auta çıktı.

77. dakikada iki takım da son değişiklik haklarını da aynı dakikada kullandı. Arsenal'de Mathieu Debuchy'nin yerine Stefan O'Connor, Galatasaray'da Bruma'nın yerine Olcan Adın oyunda.

79. dakikada Hamit Altıntop'un sağ kanattan şutu, üstten az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada Wesley Sneijder'ın, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti ve Galatasaray skoru 3-1 yaptı.

90+2'de Podolski bir gol daha atarak, skoru 4-1'e taşıdı ve karşılaşma da bu sonuçla bitti.