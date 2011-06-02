Galatasaray 21 yıl sonra finalde

T24 - Beko Basketbol Ligi yarı final mücadelesinde Galatasaray Cafe Crown, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Banvit'i 89-55'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla Beko Basketbol Ligi finalinde Fenerbahçe Ülker ile karşı karşıya gelecek.







Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, TBF Asbaşkanı İmran Işıldar, Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Banvit Başkanı Özkan Kılıç ve Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanlarından Faruk Süren de izledi.



İlk 1.5 dakikası karşılıklı boş hücumlarla başlayan mücadelede Ermal Kurtoğlu'nun isabetsiz atışını değerlendiren Göksenin Köksal, durumu 2-0 yaptı. Keith Simnmons'ın turnikesi sonrasında tempo yükselirken, Sarı Kırmızılılar özellikle bu bölümde Shumpert, Johnson ve Shipp'in sayılarıyla beşinci dakikada farkı dokuz sayıya çıkarttı (15-6). Mola alan Banvit, aranın ardından hücumu Charles Davis ile değerlendiremedi. Ancak bir pozisyon sonrasında Barış Ermiş'in üç sayı isabetiyle suskunluğunu bozan Bandırma temsilcisi, buna karşın Johnson ile Shumpert'in basketlerine engel olamadı. Son dakika içerisinde Ermal Kurtoğlu ve Josh Shipp ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown, ilk periyotu da Jerry Johnson'ın üç sayı isabetiyle 30-14 önde tamamladı.

İkinci periyotun ilk hücumunda Keith Simmons, smaç basketiyle durumu 30-16'ya getirdi. Preston Shumpert'ın basketi ve bir hücum sonrasında da Jerry Johnson'ın hızlı hücumu değerlendirmesiyle Sarı Kırmızlılar farkı 18 sayıya çıkarttı (34-16). Organize olmakta zorlanan ve çok fazla top kaybeden Banvit, savunmada da geri koşamayınca, Shumpert ile Haluk'un basketleriyle fark 26 sayıya yükseldi (42-16). 12-2'lik serinin ardından mola alan Banvit, potasında Caner Topaloğlu'nun üç sayılık basketini görürken, rakibine de Mutlu Akpınar ile karşılık verdi. Son bölümde özellikle Ermal Kurtoğlu ile pota altını iyi kullanan Sarı Kırmızılılar, devre sonunda da soyunma odasına 53-19 önde girdi.

Vladimir Golubovic'in pota altı basketiyle üçüncü periyotun ilk sayılarını bulan Banvit, Barış Ermiş'in serbest atış çizgisinden bulduğu tek isabet ve Keith Simmons'ın da üç sayılık basketiyle durumu 53-25'e getirdi. Tutku Açık ile rakibine karşılık veren Galatasaray Cafe Crown, Preston Shumpert, Göksenin Köksal ve Ermal Kurtoğlu'nun da hücumda devreye girmesiyle 26.dakikada farkı 34 sayıya çıkarttı (63-29). Reklam molasının ardından Yiğitcan Turna ve Juan Dixon'ın sayılarıyla skor üreten Bandırma temsilcisi, durumu da 66-37'ye getirdi. Galatasaray Cafe Crown, dördüncü periyota da 75-39 üstün giden taraf oldu.

Baskılı savunmayla mücadelenin final periyotuna başlayan Banvit, Mutlu Akpınar ile üç sayılık basket buldu. Evren Büker ve Jerry Johnson'ın basketleriyle dördüncü periyottaki ilk sayılarını kaydeden Sarı Kırmızılılar, Luksa Andric'in de smacıyla farkı 27 sayıya çıkarttı (85-48). Bu dakikadan sonra yakaladığı skor avantajını koruyan Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmadan da 89-55 galibiyetle ayrılmayı başardı.



SALON: Abdi İpekçi Spor Salonu

HAKEMLER: Murat Biricik - Özlem Yalman - Serdar Ünal

GALATASARAY CAFE CROWN (89): Josh Shipp 9 (7 ribaund- 1 asist), Jerry Johnson 20 (1 ribaund- 3 asist), Melih Mahmutoğlu (1 ribaund), Göksenin Köksal 6 (8 ribaund- 2 asist), Caner Topaloğlu 5 (3 ribaund), Preston Shumpert 12 (3 ribaund), Tutku Açık 8 (2 ribaund- 4 asist), Luska Andric 4 (5 ribaund), Haluk Yıldırım 5 (4 ribaund), Evren Büker 5 (1 ribaund), Sertaç Şanlı 2, Ermal Kurtoğlu 13 (3 ribaund- 1 asist)

BANVİT (55): Barış Ermiş 8 (1 ribaund- 1 asist), Mutlu Akpınar 5 (3 ribaund), Chuck Davis 9 (3 ribaund- 3 asist), Yiğitcan Turna 6 (1 ribaund), İzzet Türkyılmaz (3 ribaund), Ketih Simmons 11 (4 ribaund), Erol Can Çinko (1 ribaund- 1 asist), Juan Dixon 4 (1 ribaund), Vladimir Golubovic 2 (3 ribaund), Bora Hun Paçun 2 (1 ribaund- 1 asist), Lance Williams 8 (2 ribaund- 1 asist)

1. PERİYOT: 30-14

2. PERİYOT: 23- 5

3. PERİYOT: 22-20

4. PERİYOT: 14-16