-Galatasaray 21, Beşiktaş 36 yıldır şampiyonluğa hasret İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Arçelik A.Ş'nin Beko markasıyla isim sponsoru olmasının ardından 2006-2007 sezonundan itibaren ''Beko Basketbol Ligi'' adıyla oynanan Deplasmanlı Erkekler Birinci Basketbol Ligi, hafta sonunda 46 yaşına giriyor. Ligde 45 sezon geride kalırken, futbolun ''3 Büyükler''inden Galatasaray 21, Beşiktaş ise tam 36 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı. Lig tarihinde 4 kez şampiyon olan Galatasaray, ilk şampiyonluk kupasını 1968-69 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-85 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-86 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, en son 1989-90 sezonunda play-off finalinde Paşabahçe'ye 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluk yaşadı. NBA yıldızı Deron Williams'ı kadrosuna katarak yeni sezona başlayan Beşiktaş Milangaz, sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1974-75 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu kazandı. Ligde 5 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Ülker, futbolun ''3 Büyükler'i içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, ligde son 5 sezonda 4 kez şampiyon olma başarısını göstererek, şampiyonluk sayısını 5'e yükseltti. İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-07 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, sezon sonunda 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında şampiyonluk hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-08 sezonunda da şampiyon olarak tarihinde ilk kez üst üste iki şampiyonluk yaşadı. 2009-2010 sezonunda Efes Pilsen'e play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, 5. şampiyonluğunu ise geçen sezon play-off finalinde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı da 4-2 ile geçerek, elde etti. Fenerbahçe Ülker, bu şampiyonlukla 4 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibini şampiyonluk sayısında da geride bıraktı. 13 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sezon Anadolu Efes adıyla mücadele edecek Efes Pilsen, lig tarihinde en fazla mutlu sona ulaşan takım unvanını sürdürüyor. İlk şampiyonluğunu 1978-79 sezonunda kazanan lacivert-beyazlılar, ligde 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı ise Anadolu Efes'in ardından 8 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım durumunda bulunuyor. Eczacıbaşı'ndan sonra 5 şampiyonlukla İTÜ ve 4 şampiyonlukla Ülkerspor geliyor. 1966-67 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ligde 1983-84 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu play-off maçlarının ardından belirlendi. TOFAŞ'ın 2, Muhafızgücü ve Karşıyaka'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.