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Spor

Galatasaray, 2 sezon sonra 6 maçlık seri yaptı

22 Aralık 2011 16:35

-Galatasaray, 2 sezon sonra 6 maçlık seri yaptı -Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçını kazanarak  başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı  takım, 2009-2010 sezonunun ilk 6 haftasındaki  galibiyet serisini yeniledi -Galatasaray, 2007-2008 sezonunun son 6 maçını da kazanmıştı İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Mehmet Fatih Duman - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 37 puanla lider tamamlayan Galatasaray, galibiyet serisini de 2 sezon sonra 6 maça çıkardı. Ligde son puan kaybını 0-0'lık sonuçla deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde yaşayan ''Cim Bom'', ardından yaptığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı ve 2009-2010 sezonunda yakalanan 6 maçlık galibiyet serisini yenilemeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda Frank Rijkaard'ın göreve getirildiği 2009-2010 sezonunun ilk 6 maçını kazanılırken, yeniden bir 6 maçlık seri için 2 sezon beklenmek zorunda kalındı. Galatasaray takımı, 2007-2008 sezonunun son 6 maçını da galibiyetle tamamlayarak seri elde etmişti. -6 maçlık seriler- Galatasaray Futbol Takımı'nın ligde üst üste 6 maç kazandığı son 3 seri şöyle oldu: Sezon     Hafta     Rakip              Sonuç --------------------------------------------- 2011-2012  12.   Sivasspor              2-1            13.   Gençlerbirliği (D)     1-0            14.   Fenerbahçe             3-1            15.   Trabzonspor (D)        3-0            16.   Orduspor (D)           2-0            17.   Manisaspor             1-0 2009-2010   1.   Gaziantepspor(D)       3-2             2.   Denizlispor            4-1             3.   Kayserispor            4-1             4.   Ankaraspor (D)         3-0 (Hükmen)             5.   Beşiktaş               3-0             6.   Kasımpaşa (D)          3-1 2007-2008  29.   Gençlerbirliği (D)     1-0            30.   Trabzonspor            1-0            31.   İBB Spor (D)           3-0            32.   Fenerbahçe             1-0            33.   Sivasspor (D)          5-3            34.   Hacettepe              2-0 Not: 2009-2010 sezonu 4. haftasında Galatasaray, lig maçında Ankaraspor'u 2-0 yenerken, daha sonra bu ekibin küme düşürülmesinin ardından karşılaşma 3-0 hükmen sarı-kırmızılı ekibin lehine tescil edildi. (MFD-ÇET-ZG)

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