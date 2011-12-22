-Galatasaray, 2 sezon sonra 6 maçlık seri yaptı -Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçını kazanarak başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, 2009-2010 sezonunun ilk 6 haftasındaki galibiyet serisini yeniledi -Galatasaray, 2007-2008 sezonunun son 6 maçını da kazanmıştı İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Mehmet Fatih Duman - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 37 puanla lider tamamlayan Galatasaray, galibiyet serisini de 2 sezon sonra 6 maça çıkardı. Ligde son puan kaybını 0-0'lık sonuçla deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde yaşayan ''Cim Bom'', ardından yaptığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı ve 2009-2010 sezonunda yakalanan 6 maçlık galibiyet serisini yenilemeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda Frank Rijkaard'ın göreve getirildiği 2009-2010 sezonunun ilk 6 maçını kazanılırken, yeniden bir 6 maçlık seri için 2 sezon beklenmek zorunda kalındı. Galatasaray takımı, 2007-2008 sezonunun son 6 maçını da galibiyetle tamamlayarak seri elde etmişti. -6 maçlık seriler- Galatasaray Futbol Takımı'nın ligde üst üste 6 maç kazandığı son 3 seri şöyle oldu: Sezon Hafta Rakip Sonuç --------------------------------------------- 2011-2012 12. Sivasspor 2-1 13. Gençlerbirliği (D) 1-0 14. Fenerbahçe 3-1 15. Trabzonspor (D) 3-0 16. Orduspor (D) 2-0 17. Manisaspor 1-0 2009-2010 1. Gaziantepspor(D) 3-2 2. Denizlispor 4-1 3. Kayserispor 4-1 4. Ankaraspor (D) 3-0 (Hükmen) 5. Beşiktaş 3-0 6. Kasımpaşa (D) 3-1 2007-2008 29. Gençlerbirliği (D) 1-0 30. Trabzonspor 1-0 31. İBB Spor (D) 3-0 32. Fenerbahçe 1-0 33. Sivasspor (D) 5-3 34. Hacettepe 2-0 Not: 2009-2010 sezonu 4. haftasında Galatasaray, lig maçında Ankaraspor'u 2-0 yenerken, daha sonra bu ekibin küme düşürülmesinin ardından karşılaşma 3-0 hükmen sarı-kırmızılı ekibin lehine tescil edildi. (MFD-ÇET-ZG)