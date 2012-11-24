Galatasaray 2 puanı Melo'nun penaltısıyla 'kurtadı'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Elazığspor'u 1-0'la geçti. Maçın kaderini belirleyen isim ise, kırmızı kartla oyun dışı kalan Muslera'nın yerine kaleye geçerek penaltı kurtaran Melo oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Elazığspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Uzun yıllar unutulmayacak mücadelenin duraklama anlarında kaleye geçen Felipe Melo, penaltı kurtardı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafta içinde oynanan Manchester United maçının ardından Burak, Eboue, Dany gibi as oyuncularını yedek kulübesinde oturturken, Hamit Altıntop'u ise dinlendirmek için 18 kişilik kadroya alınmadı.

Elazığspor-Galatasaray mücadelesi, düşük bir tempoda başladı. İlk bölümde rakibine oranla daha istekli olan Elazığspor, Murat ve Köksal'ın uzaktan şutları ile gol bulmayı denedi. Ancak bu etkili şutlarda top, çerçeveyi bulmadı.

Galatasaray oyundaki dengeyi kurmayı başardı

İlk yarıda dakikalar ilerledikçe konuk takım Galatasaray, oyundaki dengeyi kurmayı başardı. Rakibine, ilk dakikalara oranla daha az top yapma şansı veren Sarı-kırmızılı takım, devrenin son dakikalarında birkaç gol denemesinde bulundu.

Ancak 36'da ceza sahasında oluşan karambolde topa hiçbir Galatasaraylı oyuncu vuramadı. 41'de ise Yekta'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, ikinci yarıya ise golle başladı. Riera'nın soldan ortasında kaleci Ivesa büyük bir hata yaptı. Hırvat kalecinin müdahalesinde top, Yekta Kurtuluş'un önünde kaldı. Yekta da boş kaleye golü yapmakta zorlanmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti. Rakip ceza sahası etrafında uzun süre pas yapan Sarı-kırmızılı ekip, farkı artırma fırsatlarından ise yararlanamadı.

Yenik durumda bulunan Elazığspor, Serdar Gürler'in oyuna girmesinden sonra daha hareketlendi. Sağ kanadı çok iyi kullanan genç oyuncu, Galatasaray savunmasına çok zor anlar yaşattı.

Galatasaray, tehlikeli gelen ev sahibi karşısında yakaladığı kontra ataklarda da farkı artırma fırsatları yakaladı. Özellikle 86'da gelişen atakta, sağ kanattan hareketlenen Aydın Yılmaz, Emre Çolak'ı topla buluşturdu. Emre'nin vuruşunda ise Ivesa ayaklarıyla çıkardı.

Maçın 90'ıncı dakikasında Görkem'in güzel pasına hareketlenen Serdar Gürler, Muslera'yı geçerken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Muslera kırmızı kartla oyun dışında kalırken, oyuncu değişiklik hakkı biten Galatasaray'da kaleye Melo geçti.