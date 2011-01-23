Galatasaray: 1 Sivasspor: 0

T24

YENİ TRANSFERLER NE YAPTI?



NOTLAR



GALATASARAY: 1 - SİVASSPOR: 0



Adnan Polat, Türk Telekom Arena, Ali Sami Yen, Mehmet Helvacı, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar arasında yoğun bir Galatasaray gündemi yaşandı devre arasında.Yönetimsel açıdan büyük bir krizin ortasında olan Galatasaray, saha içinde futbolcuların Sivasspor karşısında alacakları galibiyetle kara bulutları biraz olsun dağıtmak amacında..."Adnan Polat'a tepki olacak mı?" sorusu ilk akla gelen sorulardan birini oluştururken yeni transferlerin performansı da doğal olarak merak konusu.Son dakikada gelen haberle kadrodan çıkartılan Arda Turan'ın yerine Kasımpaşa'dan Yekta Kurtuluş ilk 11'de başlıyor maça. Rumen forvet Stancu ilk 18'de. Kaleci Zapata kadroda yok. Hagi tek forvet olarak yine Kazım'a şans tanıdı Sivasspor maçında. Culio da ilk 11'de.İlk atak 5. dakikada Sivasspor'dan geliyor. Sağ kanattan yapılan atakta Sivas'ın en golcü ismi Pedriel topu ıskalıyor. Aynı dakikada yeni transfer Polonyalı Grosicki yine sağ kanattan bindiriyor. Sert vuruşunda top yan ağlarda kalıyor. Sivasspor maça iyi başladı. Galatasaray'ın sol kanadından ısrarlı gelip tehlikeli ataklar yaratıyorlar. Galatasaray ilk önemli atağını 7. dakikada yaşadı. Sol kanattan Emre'nin yaptığı orta arka direkte Yekta ile buluştu. Yeni transfer Yekta'nın gelişine vuruşu paralel bir şekilde auta gitti. Yekta ilk maçında golle buluşabilirdi bu pozisyonda.19. dakikada Yekta'nın pasında ceza sahası içinde Culio'nun zor vuruşu defansa da çarparak üst ağlarda kaldı. 15. dakikadan sonra ataklarını artıran Galatasaray 22.dakikada bu kez Servet'le bir pozisyondan yararlanamadı. 29. dakikada içeride dışarıda mı tartışmalarıyla sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazanan Galatasaray'da duran topların ismi Culio'nun direkt şutu auta gitti.Çok pozisyonun yaşanmadığı ilk 45 dakikanın en faal isimleri Culio ve Yekta olarak dikkat çekti.İlk 45 dakika 0-0 sona erdi. Cana ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Bursaspor maçında forma giyemeyecek.İkinci yarıya Galatasaray ilk yarıdaki kadrosuyla başlarken Rıza Çalımbay iki değişiklik yaptı. Pedriel Kamanan ile yer değiştirdi. Sakatlanan Hayrettin'in yerine de Mehmet Nas oyunda.İkinci yarının ilk atağı Galatasaray'dan geldi. 50. dakikada sağ çaprazdan Kazım'ın vuruşu kaleciden döndü. Galatasaray bastırıyor, geciken gol ise baskıya sokuyor. Kamanan'ın oyuna alınması da tamamen kontraatak düşüncesi Çalımbay'ın. 58. dakikada Barış Özbek'in harika vuruşunu kaleci Korcan yine aynı şekilde kurtardı. Maçın en güzel hareketlerinden biriydi. 58. dakikada yeni transfer Stancu Emre Çolak'ın yerine oyuna girdi.65. dakikada maçın en net pozisyonunu Sivasspor yakaladı ve inanılmaz bir şekilde kaçırdı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Mehmet Yıldız'ın vuruşunu kaleci Ufuk kurtardı. Dönen top Kamanan'ın önünde kaldı. Kamanan'ın yakın mesafeden vuruşu bir hayli farkla auta gitti.Ve 70. dakikada Galatasaray aradığı golü buldu. Türk Telekom Arena Stadı'nın ilk golünü Servet Çetin atarak tarihe geçiyor. Sağ kanattan Barış Özbek'in ortasını gol aramak için ceza sahasına kadar giren Servet Çetin çizgiden topu ağlara yolluyor ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Artık Galatasaray aradığı golü buldu. Son 20 dakikada daha güzel bir futbol bizi bekliyor. Bu sözümüzün hemen ardından 80. dakikada Sivasspor'dan Eneramo'nun kafa vuruşu direkten geri döndü ve Galatasaray derin bir oh çekti.Galatasaray Sivasspor'u 1-0 yenerek puanını 26'ya çıkartırken puan durumunda 11.sıradan 7. sıraya yükseldi.Galatasaray'da Culio sahada çok fazla görünmesine ve topla çok fazla buluşmasına karşın verimli olamadı. Fakat sırıtmadı da. Galatasaray'a ilerleyen haftalarda çok fazla katkıda bulunabilir. Son anda maça ilk 11'de başlayan Yekta ise haftalardan beri bu takımda oynuyor gibi bir futbol sergiledi.m Heyecanlanmadı, sakinliğini korudu ve olumlu işler yaptı. Stancu ise 58. dakikada oyuna girdi. Kapalı kutu olarak kalmaya devam etti. Çok fazla topla buluşamadı. Kaleci Zapata ise kadroda yer almadı.-Karşılaşmanın 45. dakikasında soldan kullanılan korner atışında Culio, korner bayrağına vurarak yerinden fırlamasına neden oldu.Hakem Kuddusi Müftüoğlu, oyunu durdurup korner bayrağının yerine takılmasını istedi. Daha sonra maç hakem atışıyla başladı.-Maça, maskeyle başlayan Emre Çolak daha sonra maskesini çıkartıp, mücadeleye devam etti.-Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Insua'ya bırakan Hakan Balta, bazı taraftarlarca ıslıklandı.-Maçta Galatasaray'ın yeni transferleri Yekta ile Stancu ilk kez Galatasaray formasını giydiler. Yekta ilk yarıda iyi bir görüntü çizerken, Stancu ise zaman zaman rakip sahada etkili gözüktü.-Oyunun uzatma dakikalarında Sivasspor'un atağında ceza sahasına doldurulan top havalandı. Bu sırada kaleci Ufuk, çıkıp topu almayınca takım arkadaşları genç kaleciye tepki gösterdiler.-Taraftarlar maçtan sonra, futbolcuları tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundular.-Karşılaşmayı çok sayıda Rumen basın mensubu da takip etti.Stat: Türk Telekom ArenaHakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Adil Sinem, Muharrem YılmazGalatasaray: Ufuk, Sabri, Servet, Cana, Hakan (Dk. 63 Insua), Ayhan (Dk. 80 Mustafa), Barış, Culio, Emre (Dk. 58 Stancu), Yekta, KazımSivasspor: Korcan, Uğur, Navratil, Hayrettin (Dk. 46 Mehmet Nas), Ziya, Grosicki, Kadir, Rada, Erman (Dk. 75 Eneramo), Mehmet Yıldız, Suarez (Dk. 46 Kamanan)Gol: Dk. 70 Servet (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 14 Rada, Dk. 29 Ziya, Dk. 74 Navratil (Sivasspor), Dk. 35 Cana, Dk. 37 Culio (Sivasspor)