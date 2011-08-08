Galatasaray, 1 milyon doların sırrını açıkladı

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KULÜP BİNASINDA ARAMA YAPILDI



SONG'A VERİLEN 1 MİLYON DOLARIN BELGESİ TESLİM EDİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray Kulübü'nde geçtiğimiz hafta arama yapıldı. Edinilen bilgiye göre arama ve yapılan incelemelerde kulübün kasasında n Denizlispor- Fenerbahçe maçından iki gün sonra yani 16 Mayıs 2006'da 1 milyon dolar çıktığı belirlendi. Ancak bu paranın nereye gönderildiğine ilişkin belge aramalarda bulunamadı.Bu gelişme üzerine savcılığın, Galatasaray Spor Kulübü'nden 1 milyon Dolar'la ilgili belge istediği belirtildi.. Talep üzerine Galatasaray Kulübü'nün, 1 milyon doların nereye harcandığına dair belgeleri soruşturma savcılığına ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sunduğu öğrenildi.. Polis ve adli kaynaklardan sızan bilgilere göre paranın Galatasaray'ın Kamerunlu yıldızı Song'a transfer parası olarak verildiğini gösteren belge sabah emniyete teslim edilen dosyada da yer aldı.. Aynı belgenin bir örneği de öğleden sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ve avukatı tarafından soruşturma savcısı Mehmet Berk'e sunuldu. Song için verilen paraya ilişkin belgelerdeki Fransızca yazılarında tercüme edilerek, savcılığa ve emniyete teslim edildiği öğrenildi. Söz konusu paranın Denizli - Fenerbahçe maçında teşvik primi olarak verildiği iddia ediliyordu.