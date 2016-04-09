Galatasaray: 1 – Çaykur Rizespor: 1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere bitti.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta sarı-kırmızılı takımdan Chedjou sakatlandı, Carole ise cezalı duruma düştü. Galatasaray, Emre Çolak'ın attığı golle 88. dakikada 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, Patrik Tuszynski'nin attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin terör saldırısı ihtimaline karşı ertelenmesinin ardından, Türk Telekom Arena'da Çaykur Rizespor maçı öncesi de geniş güvenlik önlemleri alındı. Stada gelen taraftarlar ayrıntılı üst aramasına tabi tutulurken, araçlar da yapılan kontrollerin ardından içeri sokuldu. Türk Telekom Arena'nın hemen önündeki yan yolun girişinde kontrol noktası oluşturuldu ve stat otopark kartı bulunmayan araçların burayı kullanmasına izin verilmedi. Ayrıca stat çevresinde ve içinde çok sayıda polis ile özel güvenlik elemanı görev yaptı. Galatasaray taraftarı, metro hattının da çalışmaması nedeniyle stada gelmekte sıkıntı yaşarken, maça olan ilginin azlığı dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'da 3 eksik

Çaykur Rizespor, kadrosunda 3 oyuncudan yoksun olarak Galatasaray karşısına çıktı. Yeşil-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Leonard Kweuke ve Eren Albayrak ile Deniz Kadah maç kadrosuna alınmadı. Konuk ekipte sakatlığı düzelen Cedrick Makiadi ise yedekler arasında kendisine yer buldu. Bu arada, kulüple sözleşmesi feshedilen Emre Güral da eşiyle birlikte maçı tribünden izledi. Öte yandan, polis teşkilatının kuruluşunun 171. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında her iki takım sahaya yanlarında polis kıyafetleri giymiş çocuklarla çıktı. Ayrıca maç öncesi hakem ve takım kaptanlarına polisler tarafından çiçek takdim edildi.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Denayer, Koray, Semih, Carole, Bilal, Chedjou, Emre, Olcan, Yasin, PodolskiTeknik direktör: Jan Olde Riekerink

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan, İsmail, Oboabona, Viera, Sylvestre, Koray, Sercan, Ahmet, Mehmet, Tuszynski

Teknik direktör: Hikmet Karaman



Emre Güral da Arena'da





Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden Emre Güral, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında tribünde yer aldı.