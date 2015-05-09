Galatasaray 1 - Torku Konyaspor 0

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray, Torku Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara maç fazlasıyla liderliği getiren golü 84. dakikada Selçuk İnan attı. Golün asistinin altında imzası olan isim ise Felipe Melo oldu. Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

Galatasaraylı taraftarlar, kulüp yönetiminin "Arena’da 50 bin kişinin desteğini bekliyoruz" çağrısına olumlu cevap vermedi. Konyaspor maçı için satışa çıkan 12 bin biletten sadece 7200 tanesi satılırken, 34 bin kombinin de beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine TT Arena'ya 27 bin 300 bin taraftar geldi.