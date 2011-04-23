Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1

T24

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve sahasında oynadığı üst üste 5. resmi maçı da kazanamadı.Galatasaray adeta maça 1-0 önde başladı. 2. dakikada Stancu sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun vuruşu, kaleci Gökhan'dan döndü. Top yine Stancu'nun önünde kaldı. Onun ortasında Gökhan Zan, altı pastan toğu boş kaleye gönderdi ve sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.Üstünlük sayısının ardından Arda ile çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Beraberlik için yüklenen Kayserispor, bu golü de 20. dakikada Abdullah Durak ile buldu. Ceza sahasına giren Amrabat, Zapata'yı da geçerek vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topa Abdullah Durak dokundu ve boş ağlara Kayserispor'un beraberlik golünü yolladı.Sarı-kırmızılılar beraberliğin ardından yeniden galibiyet golü için yüklenmeye başladı. 37. dakikada Insua ve 42. dakikada Servet'in yakaladığı önemli pozisyonlarda, Kayserispor savunması başarılıydı ve ev sahibine gol izni vermedi. Maçın ilk devresi 1-1 eşitlikle sona erdi.Maçın ikinci yarısına da Galatasaray'ın baskısı ile başlandı. Genelde temposuz ve karşılıklı ataklarla geçilen ikinci devrede, Kayserispor dakikalar ilerledikçe dengeyi kurdu. İkinci yarıya Aydın-Baros değişikliği ile başlayan Galatasaray, bunun sonucunu alamadı.İkinci devrenin ortalarından itibaren Galatasaraylı oyuncularda yorgunluk belirtileri başladı ve Kayserispor kontra ataklarla etkili oldu. Özellikle maçın 82. dakikasında James Troisi, ceza sahasında boş durumda kaldı. Topu kaleye göndermekte gecikince, Galatasaray savunması araya girdi ve mutlak bir gol pozisyonunu engelledi.Son dakikalarda ise Galatasaray hücum etmeye çalıştı. Ancak tüm ikinci yarıda olduğu gibi önemli bir pozisyon çıkmadı ve ilk yarıda atılan karşılıklı goller sonucu belirledi. Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, evinde oynadığı son 5 resmi maçtan da 3 puan çıkaramadı.