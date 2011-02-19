Galatasaray: 1 - Bucaspor: 0

T24



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Skorboard'da yer aldı



Taraftardan sitem

Baros, 4 ay sonra ilk 11'de

20 Şubat Pazar

21 Şubat Pazartesi

Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren tek golü 77. dakikada Culio kaydetti. Galatasaray, bu galibiyetle Türk Telekom Arena Stadı'nda oynadığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.Galatasaray, puanını 32 yaparak 8. sıraya yükseldi. Bucaspor ise 18 puanla 15. sırada kaldı.Sarı-kırmızılı takım ligin 23. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşırke Bucaspor ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.Türk Telekom'un talebi doğrultusunda Eskişehirspor maçında skorborddan çıkartılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi yazısı, yapılan anlaşmayla Bucaspor maçıyla birlikte yeniden skorboardda yer aldı. Bu arada, stat bölgesine giriş yerlerine, büyük boyutlarda Ali Sami Yen Spor Kompleksi yazıları yazıldı. Bu arada, stadın çatı bölümünün sarı-kırmızılı renklerle ışıklandırıldığı ve daha önce karanlıkta kalan tribünlerin aydınlatıldığı görüldü.Galatasaraylı taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor'a yenilmelerinden ötürü futbolcularına açtıkları pankartla sitemde bulundular. Taraftarlar bir yanında otobüs resmi, diğer yanında Gaziantep tabelası bulunan, “Sen yenil bize inat, biz yine geliriz 18 saat” yazılı pankart astılar. Taraftarlar ayrıca, “Asalettir o formadaki arma! İçindekiler 'Metin' olmasa da” yazılı pankart açtılar. Taraftarların, kadro dışı bırakılan Misimoviç'in yanı sıra Nonda ve Keita lehine bağırması da dikkati çekti.Galatasaray'da cezalı olan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kewell, Hakan, Arda ve Pino maçta forma giymediler. Teknik Direktör Gheorghe Hagi, Çek oyuncu Baros'a ilk 11'de yer verirken, bu futbolcu ligde 17 Ekim 2010 tarihinde oynanan ve 2 gol atıp sakatlandığı Ankaragücü maçının ardından ilk kez bir karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Çağlar ise Konyaspor ile 19 Aralık'da oynanan lig maçının ardından ilk kez, 2 ay sonra ligde ilk 11'de yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte, Bursaspor ile hafta içinde oynanan A2 maçında forma giyen Emre ile Aydın da Bucaspor karşılaşmasının 18 kişilik kadrosuna dahil edildiler.14:00 Kayserispor - Antalyaspor17:00 Konyaspor - İstanbul B.B.19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe20:00 Manisaspor - Trabzonspor