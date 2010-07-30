-GALATASARAY: 1 - OFK BELGRAD: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, Sırbistan'ın OFK Belgrad takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 4. dakikada Milic'in pasıyla solda topla buluşan Simic, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 10. dakikada Arda'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mustafa'nın sert vuruşunda, kaleci Saranov uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı. 13. dakikada Arda soldan ortaladı, ceza sahasında Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu kaleci Saranov kontrol etti. 15. dakikada Hakan'ın soldan ortasında ceza sahasında Mehmet Batdal'dan önce araya giren savunma, kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi. 21. dakikada Sabri'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında kaleciyle birlikte yükselen Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda, Nikolic kale önünde meşin yuvarlağı yine kafa ile uzaklaştırdı. 25. dakikada Trivunovic'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte uygun durumda bulunan Milic'in dokunamadığı top, auta çıktı. 26. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Arda'nın yerden sert şutunda, kaleci Saranov'un müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0 42. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sabri'nin pasında, ön direkte Mehmet Batdal'ın gelişine yaptığı vuruş sonrası top kaleciden döndü. 45. dakikada Sabri'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Servet'in dokunduğu topa arka direkte Mehmet Batdal kafa ile şık bir vuruş yaparken, kaleci Saranov yaptığı önemli müdahale ile meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Nicolai Vollquartz, Torben Jensen, Jakob Bille (Danimarka) Galatasaray: Aykut, Sabri, Neill, Servet, Hakan, Mustafa, Ayhan, Serdar Özkan, Barış, Arda, Mehmet Batdal OFK Belgrad: Saranov, Petkovic, Rodic, Mijatovic, Nikolic, Trivunovic, Kecojevic, Markovic, Zeravica, Simic, Milic Gol: Dk. 26 Arda (Galatasaray)