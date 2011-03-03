Galatasaray: 0 Gaziantepspor: 0

T24 - Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve lige haftalar önce havlu atan, liderle arasında 19 puan fark bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.





İlk yarı:



1. dakika: Karşılaşma Galatasaraylı oyuncuların vuruşu ile başladı.



7. dakika: Culio'nun sol kanattan getirdiği topta son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde arka direkte bulunan Kazım yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top kalecinin kontrolünde dışarıya çıktı.



12. dakika: Murat Ceylan, ceza sahası çizgisi üzerinde çok sert bir şut çekti. Kaleci Zapata topu güçlükle uzaklaştırdı.



18. dakika: İsmael Sosa'nın , ceza sahası yayına yakın yerden yerden çektiği şut az farkla sahayı terk etti.



19.dakika: Maçtaki ilk oyuncu değişikliği zorunlu olarak yapılıyor. Galatasaray'da sakatlanan Sabri'nin yerine Serkan Kurtuluş girdi.



22. dakika: Defansın arasına atılan pasta topla buluşan Baros kaleci Karcemarskas'la karşı karşıya kaldı, Baros'un yaptığı vuruşta kaleci başarılı oldu.



23. dakika: Maçın ilk sarı kartı Lorik Cana'ya çıktı.



29. dakika: Galatasaray'dan Stancu ve Gaziantepspor'dan Cenk sarı kart gördüler.



34. dakika: Ayhan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Baros'un şutunu, kaleci son anda kornere çeldi.



45. dakika: Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. Maçta gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.





İkinci yarı:



46. dakika: İkinci yarı Gaziantepsporlu oyuncuların vuruşu ile başladı.



50. dakika: Popov, üç Galatasaraylı oyuncu geçtikten sonra kaleye şutunu çekti. Top direğin hemen üstünden dışarıya çıktı.



54. dakika: Gazinatespor'da sakatlanan Yalçın oyundan çıkarken yerine Emre Güngör oyuna dahil oldu.



58. dakika: Milan Baros, Ayhan'dna aldığı pasta hızla Gaziantep ceza sahasına hareketlendi. Çek oyuncu ceza sahası içine girerken Dany çok kritik bir mücadele yaparak tehlikeyi büyümeden önledi.



61. dakika: Galatasaray'da Ayhan Akman seyircilerin ıslıklarıyla oyundan çıkarken yerien Yekta oyuna girdi.



67. dakika: Gaziantespor'da Elyasa, Culio'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.



72. dakika: Cana'nın pasında Gaziantespor savunma topu uzaklaştıramadı. Stancu önünde kalan topa çok sert ve isabetli bir vuruş yaptı. Kalecinin son anda müdahelesi ile top kornere çıktı.



74. dakika: Gaziantespor hızlı atağında Serkan Kurtuluş, Popov'u çekerek düşürünce Cüneyt Çakır bir kez daha sarı kartına başvurdu.



84. dakika: Gaziantespor'da Dany'nin kanaması olduğu için tedavisi saha kenarında yapılıyor.



85. dakika: Gaziantespor'da Sosa oyundan çıkarken, yerine genç Olcan oyuna dahil oluyor.



87.dakika: Karcemarskas, en direkt serbest vuruşu geç kullandığı için sarı kart gördü.



88. dakika: Tolunay Kafkas son oyuncu değişikliği hakkını kullanarak, Wagner'in yerine oyuna Zurita'yı aldı.



89. dakika: Cüneyt Çakır maçın sonuna 5 dakika uzatma ilave etti.



90+1. dakika: Yekta'nın ortasında Servet kale ağzında topa kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top dışarıya çıktı.



90+4. dakika: Cüneyt Çakır 90 dakikayı bitiren düdüğünü çaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkyie Kupası'na veda ederken, Gaziantepspor yarı finale yükseldi.



Şimdi herkesin merak ettiği konu şu: Şimdi ne olacak?



1) ‘Günü kurtarma’ politikası altında getirildiğini herkesin bildiği Hagi için artık kapı göründü. Geldiği ilk günden bu yana sürekli “sabır, sabır” diyen Rumen teknik adam sabırları taşırdı. Hagi ile yollar ayrılacak. Yerine en büyük aday, yardımcısı olan Tugay Kerimoğlu.



2) Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin’in artık hiçbir şansı kalmadı. Sezgin’in önümüzdeki günlerde yönetime istifasını vermesi bekleniyor.



3) Başkan Adnan Polat’ın ‘seçim’ baskılarına karşı koyacak gücü kalmadı. Ay sonu yapılacak olan Mali Genel Kurul’dan, Olağanüstü Genel Kurul Kararı çıkacak.

4) Bir çok oyuncu ile yollar ayrılacak. Bu isimlerin başında ise Ayhan, Mustafa Sarp, Barış Özbek ve Kewell geliyor. Ayhan Akman, özellikle Gaziantepspor maçında oyundan alınırken de taraftarlar tarafından ıslıklandı. Kewell’ın Asya Kupası’nda her maçta ‘muhteşem’ oynaması buraya gelince de 1 maçta sakatlanması akıllarda soru işareti olmaktan çıkacak. Bu isimlerin dışında Baros, Serkan Kurtuluş, İnsua, Pino gibi isimlerde takımdan gönderilecek.







