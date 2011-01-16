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Spor

Galatasaray: 0 - Ajax: 0

Galatasaray, yeni stadındaki ilk karşılaşmada Hollanda ekibi Ajax ile 0-0 berabere kaldı.

16 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatasaray, yeni stadı Türk Telekom Arena'nın açılışı için organize edilen özel karşılaşmada Hollanda ekibi Ajax ile 0-0 berabere kaldı.



Hagi: Taraftar ile birlikte mükemmel bir stat

Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Arena Stadı'nın açılış maçında rakipleri Ajax'ı ıslıkladılar. Galatasaraylı futbolcuları ısınmak için sahaya çıktıklarında coşkuyla alkışlayan ve tribünlere çağıran taraftarlar, tam bu sırada sahaya gelen Ajaxlı futbolculara ıslıklı tepki gösterdiler. Geleneksel olarak misafir takımlara yönelik yapılan bu tepkinin hemen sonrasında, karşılaşmanın dostluk maçı olduğunu hatırlayan taraftarlar, bu kez Hollanda ekibini alkışladılar.


Eksiklere rağmen 26 kişilik kadro

Galatasaray'da teknik direktör Gheorghe Hagi, maç kadrona eksikler olmasına rağmen 26 futbolcu aldı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Baros, Gökhan Zan, Çağlar ve Pino ile milli takımlarında bulunan Neill ve Kewell kadroda yer alamadılar. Hagi, bu dostluk maçında genç oyuncular Cem Sultan, Anıl Dilaver, Emre Gemici, Cumhur Yılmaztürk, Berk Neziroğulları, Bilal Özhan, Ahmet Kesim, Yusuf Onur Arıkan, Semih Oğuz, Emirhan Ergün'ü de maç kadrosuna aldı.


Çok az yer boş kaldı

Türk Telekom Arena'nın açılış maçında stadın neredeyse tamamı doldu. Statta sadece en üst tribündeki bazı bölümde boşluklar dikkat çekti. Öte yandan maç, bu karşılaşmaya özel topla oynandı.


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