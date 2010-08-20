-GALATASARAY: 0 - KARPATY: 2 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Karpaty, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmaya istekli başlayan Galatasaray, hücumda iyi organize olamayınca rakibi karşısında pozisyon yaratmakta zorlandı. İlk 45 dakikada net pozisyon yaratamayan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise zaman zaman tehlikeli ataklarla karşı karşıya kaldı. Rakibin kanatlardan hızlı geliştirdiği ataklar karşısında etkisiz kalan Galatasaray, 7 dakikada kalesinde gördüğü 2 golle şok yaşadı ve ilk yarı 2-0 geride kapattı. Tipik bir kontraatak futbolu sergileyen Karpaty, hızlı adamları Kozhanov, Zenjov ve Kuznetsov ile Galatasaray kalesinde önemli pozisyonlar yakaladı. Bu ataklardan 2 tanesini değerlendiren konuk ekip, ilk yarıyı 2-0 önde geçmesini bildi. 11. dakikada Kozhanov'un sağdan ortasında ceza sahasında Neill'in müdahalede bulunamadığı top Kuznetsov'a geldi. Bu futbolcu bekletmeden vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 13. dakikada Arda'nın soldan yaptığı ortada arka direkte pozisyon alan Kewell'dan önce Avaler topu kafa ile uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi. 22. dakikada orta sahadan aldığı topla soldan ceza sahasına giren Zenjov'un vuruşunda kaleci Aykut, yatarak topu uzaklaştırdı. 30. dakikada Avelar'ın sağdan kullandığı serbest atışta ceza yayı üzerinden Checher'in kafa vuruşunda top Aykut'ta kaldı. 34. dakikada Karpaty 1-0 öne geçti. Golodyuk'un ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kozhanov'un çizgiye inmeden yaptığı ortada altıpasta ayak koyan Kuznetsov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 41. dakikada Karpaty, 2-0 öne geçti. Kozhanov'un soldan yaptığı ortada ceza sahasında Hakan'ın göğsü ile uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Zenjov, kolay bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 44. dakikada Arda'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında Hakan'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Karpaty'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Mark Clattenburg, Darren Cann, Stuart Burt (İngiltere) Galatasaray: Aykut, Ali Turan, Neill, Servet, Hakan, Mustafa, Ayhan, Serdar, Arda, Kewell, Mehmet Batdal (Dk. 36 Baros) Karpaty: Tlumak, Fedetskiy, Milosevic, Checher, Avelar, Golodyuk, Godwin, Khudobyak, Kozhanov, Kuznetsov, Zenjov Goller: Dk. 34 Kuznetsov, Dk. 41 Zenjov (Karpaty) Sarı kart: Dk. 28 Ali Turan (Galatasaray)