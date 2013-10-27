Gelenek bozulmadı, Aslan Kayseri'den 3 puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasinda Galatasaray, Kayseri deplasmanından 3 puanla döndü. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 16'ya çıkarırken Kayserispor ise 5 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray ilk golü 14. dakikada Sneijder'le buldu. Gelişen Galatasaray atağında Burak'ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Sneijder'in sert şutu sol köşeden ağlarla buluştu.
Chedjou 25. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken Kayserisporlu oyuncu Mouche, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Hemen ardından ise Jaja, skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarının berabere bitmesini sağladı.
Galatasaray'ın 3. golünü 57. dakikada Burak attı ve takımını tekrar öne geçirdi.
74. dakikada Didier Drogba, kaleye oldukça uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu sol köşeden ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, renktaşı ile lig tarihinde yaptığı 2. randevuda tattığı yenilginin ardından, oynadığı son 35 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Maçın özeti
1. dakikada Taner Yalçın'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yandan auta gitti.
12. dakikada Drogba'nın pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde dışarı çıktı.
14 dakikada Galatasaray öne geçti. Ani gelişen Galatasaray atağında Burak Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Sneijder düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.
16. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza alanı içinden bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
25. dakikada Galatasaray iki farklı öne geçti. Selçuk İnan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chedjou, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, takımına iki farklı üstünlüğü getirdi: 0-2.
44. dakikada Kayserispor, Chedjou'nun Ömer Bayramı ceza alanında düşürmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Mouche farkı bire indirdi: 1-2.
45. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında arka direkte topla buluşan Jaja meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
55. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
57. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. İkinci yarıda oyuna giren Emre Çolak'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Burak Yılmaz bekletmeden vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
60. dakikada Jaja'nın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Muslera kontrol etti.
68. dakikada Jaja'nın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.
71. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mouche'nin ortasında Ömer Bayram'ın penaltı noktası üzerinde ayağıyla dokunduğu top üstten auta gitti.
74. dakikada Galatasaray Drogba'nın serbest vuruştan attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı: 2-4.
88. dakikada ceza alanı içinden Selçuk İnan'ın kaleye gönderdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran elleriyle kornere çeldi.
Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı.