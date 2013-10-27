Gelenek bozulmadı, Aslan Kayseri'den 3 puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasinda Galatasaray, Kayseri deplasmanından 3 puanla döndü. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 16'ya çıkarırken Kayserispor ise 5 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray ilk golü 14. dakikada Sneijder'le buldu. Gelişen Galatasaray atağında Burak'ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Sneijder'in sert şutu sol köşeden ağlarla buluştu.

Chedjou 25. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken Kayserisporlu oyuncu Mouche, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Hemen ardından ise Jaja, skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarının berabere bitmesini sağladı.

Galatasaray'ın 3. golünü 57. dakikada Burak attı ve takımını tekrar öne geçirdi.

74. dakikada Didier Drogba, kaleye oldukça uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu sol köşeden ağlara gönderdi ve skoru 4-2 yaptı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, renktaşı ile lig tarihinde yaptığı 2. randevuda tattığı yenilginin ardından, oynadığı son 35 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

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