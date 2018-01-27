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Spor

Galatasaray - Osmanlıspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk edecek

27 Ocak 2018 21:28

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu\'nda Osmanlıspor\'u konuk edecek. 19.00\'da başlayacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Galatasaray ve Osmanlıspor\'un sahaya çıkacağı 11\'ler de belli oldu. 
GALATASARAY: Muslera, - Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren.
OSMANLISPOR: Karcemarskas, - Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar.

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