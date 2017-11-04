Galatasaray - Gençlerbirliği: 5-1

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

GALATASARAY: Muslera, Maicon (Dk. 56 Latovlevici), Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Tolga (Dk. 82 Koray), Fernando (Dk. 53 Selçuk), Belhanda, Rodrigues, Gomis, Eren

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Politevich, Uğur, Scekic, Guidileye (Dk. 46 Milinkovic), Ahmet İlhan, Khalili (Dk. 63 Issah), Serdar Özkan (Dk. 41 Murat), Muriqi

GOLLER: Dk. 7 Mariano, Dk. 42 Maicon, Dk. 46 - Dk. 81 (P) Gomis, Dk. 50 Tolga (Galatasaray) - Dk. 84 Scekic (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz (Galatasaray) - Guidileye, Murat, Issah, Politsevich, Claro (Gençlerbirliği)

Süper Lig 11\'inci hafta maçında Galatasaray, Gençlerbirliği\'ni 5-1 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Mariano, Maicon, Gomis (2) ve Tolga kaydederken, Ankara ekibinin tek golü Scekic\'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7\'inci dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Gomis ceza sahası dışının sol bölümünde sırtı dönük bir şekilde topu kontrol etti. Sağ kanattan kaçan Mariano\'ya düzgün bir pas yolladı, Brezilyalı oyuncu yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

16\'ncı dakikadaki Gençlerbirliği atağında Khalili ortayı kesti, Scekic\'in kafa vuruşu Muslera\'da kaldı.

29\'uncu dakikada Younes Belhanda\'nın kullandığı serbest vuruşta Maicon kafayı vurdu, top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

42\'nci dakikada yine Belhanda\'nın kullandığı serbest vuruşta yine kafayı vuran Maicon, bu kez topu filelere gönderdi: 2-0.

İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46\'ncı dakikada Galatasaray farkı 3\'e çıkarttı. Eren Derdiyok\'un tek pasında topa hareketlenen Belhanda ceza sahasına girdi. Faslı oyuncu Gomis\'e pasını aktardı, Gomis de tek vuruşuyla ağları sarstı: 3-0.

48\'inci dakikada Galatasaray 4\'üncü gole çok yaklaştı. Eren Derdiyok hızlı çıktı, pasını Gomis\'e aktardı. Gomis\'in vuruşunu kaleci Hopf çıkarttı.

50\'nci dakikada Galatasaray skoru 4-0 yaptı. Eren Derdiyok sağ kanattan topu içeri çevirdi, Tolga Ciğerci tek vuruşuyla topu filelere gönderdi.

62\'nci dakikada kullanılan duran top sonucunda ceza sahasında topla buluşan Gomis topu içeri çevirdi. Seken top ceza sahası yayına düştü. Tolga Ciğerci\'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

73\'üncü dakikada Selçuk\'un kullandığı duran topta Eren Derdiyok kafayı vurdu, kaleci Hopf çıkardı. Seken topa Tolga vurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

81\'inci dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Luccas Claro, kendi ceza sahasında elle oynadı ve hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

82\'inci dakikada penaltıyı kullanan Gomis, topu filelere gönderdi: 5-0.

84\'üncü dakikada Gençlerbirliği durumu 5-1\'e getirdi. Milinkovic\'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Scekic fileleri havalandırdı.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, sahadan 5-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR: MESUT IŞIK-BÜŞRA KAYA