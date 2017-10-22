Galatasaray - Fenerbahçe maçından notlar

Serdar Aziz kadroya döndü

Fenerbahçe\'de kazanan kadrodan tek değişiklik

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

SARI-KIRMIZILILARDA SERDAR AZİZ KADROYA DÖNDÜ

Galatasaray, son oynadığı lig maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesinde Denayer - Maicon ikilisiyle sahaya çıkarken, kısa süreli bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz, Fenerbahçe karşısında yeniden formasına kavuştu. Milli oyuncu, Geçtiğimiz hafta ilk 11\'de başlayan Latovlevici yerine kadroya dahil olurken, Garry Rodrigues yerine de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci tekrardan ilk 11\'e döndü.

FENERBAHÇE\'DE KAZANAN KADRODAN TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11\'inden tek değişikliğe gitti. Kocaman, geçtiğimiz hafta ilk 11\'de başlayan Roberto Soldado\'nun yerine, yeni transferlerden Vincent Janssen\'i tekrardan ilk 11\'e dahil etti. Öte yandan Nabil Dirar, mide rahatsızlığı olmasına rağmen bugünkü maçın ilk 11\'inde yer aldı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Galatasaray\'ın taraftar grubu \'ultrAslan\', Fenerbahçe mücadelesi öncesi 3 boyutlu bir koreografi hazırladı. Koreografide, \"Siz siz çöktüğünüz için onlar büyük gözüküyor, ayağa kalk\" sözü yer alırken, Rocky Balboa filminin müziği eşliğinde görsel bir şölen sunuldu.

SON MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Galatasaray ile Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan 2017\'de Süper Lig 28\'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadele, Josef de Souza\'nın 90\'ıncı dakikada kaydettiği golle 1-0 Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. Aynı zamanda geçen sezon ligin ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

İKİ EKİP SÜPER LİG\'DE 121\'İNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün oynanacak mücadele ile 121\'inci kez Süper Lig\'de karşı karşıya gelmiş olacak. Oynanan 121 maçın 50\'sinde gülen taraf Fenerbahçe olurken, 33 kez Galatasaray kazandı ve 37 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray\'ın evinde oynanan 60 lig maçında ise 23 kez Galatasaray, 15 kez Fenerbahçe galip geldi. 22 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray\'ın ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet yüzü görmedi. Geçen sezon ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon çıktığı 8 maçta ise 7 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Çıktığı son 12 lig maçında 11 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bu seriyle Igor Tudor dönemindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

U21\'DE KAZANAN SARI-LACİVERTLİLER

U21 9\'uncu hafta karşılaşmasında, Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray\'ı Alper ile Hasan\'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.