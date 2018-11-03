Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0 (İLK YARI)

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Andre Ayew, Yassine Benzia, Mathieu Valbuena, Micheal Frey

GOL: Dk. 31 Ryan Donk (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Roman Neustadter, Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında oynanan derbi müsabakasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

12\'nci dakikada Onyekuru sağ kanattan topla ilerledi ve pasını ceza sahası içerisinde bulunan Sinan\'a aktardı. Sinan\'ın düşerken yaptığı vuruş dışarı çıktı.

19\'uncu dakikada Benzia, Valbuena\'nın pasında topla buluştu ve uzak mesafeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

20\'nci dakikada Ömer\'in sol kanattan içeri kestiği topa Isla müdahale etti, Harun\'un uzandığı top kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Linnes\'in sağ kanattan ortasında Ozan\'ın kafa vuruşu ise dışarı gitti.

23\'üncü dakikada Ayew\'in pasında topu alan Eljif\'in ceza sahası dışından vuruşunda top Muslera\'da kaldı.

28\'inci dakikada Frey sol kanatta topu aldı ve Ozan\'dan sıyrıldı. Golcü oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağa Muslera sahip oldu.

31\'inci dakikada Belhanda\'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar kafasıyla topu altıpasa doğru aşırttı. Bu bölgede bulunan Donk\'un topa dokunuşu ağlarla buluştu: 1-0.

35\'inci dakikada Belhanda\'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan\'ın kafa vuruşu direkten döndü.

42\'nci dakikada Belhanda\'nın pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra vuruşunu yapan Onyekuru, topu dışarı gönderdi.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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