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Spor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından (1)

Saffet Susic: "Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum" "Çok fazla ümidim yoktu" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Saffet Susic

26 Kasım 2017 01:22

Saffet Susic: \"Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray\'ı tebrik ediyorum\"

\"Çok fazla ümidim yoktu\"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray\'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor\'da teknik direktör Saffet Susic basın toplantısında konuştu.
Takımında 2 tane önemli oyuncusunun maçta forma giymediğini kaydeden Saffet Susic, \"Beklentimiz gibi oldu. Lider bir takımla oynadık. Galatasaray ile oynadık. Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Bu maçtan önce bildiğiniz gibi çok fazla handikaplarımız vardı. 2 tane çok önemli oyuncumuz eksikti artı bir oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray\'ı tebrik ediyorum\" dedi.
\"ÇOK FAZLA ÜMİDİM YOKTU\"
Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Susic, \"Kaybetmemizin üzüntüsünün yanından 2 oyuncumuz daha Tzavellas ve Gassama sarı kart cezalısı duruma düştüler. Önümüzdeki hafta Kayserispor maçında olmamaları bizim için üzücü bir durum. Kayseri maçında çok fazla eksiğimiz olacak. Açıkçası çok fazla ümidim yoktu. Takımımız için önemli eksikliklerimiz vardı. Mücadeleden dolayı hem Galatasaray\'ı hem kendi takımımı tebrik ediyorum\" diye konuştu. 

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-Saffet Susic\'in açıklamaları
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