Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in üçüncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler\'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.

BADOU N\'DIAYE, TT STADYUMU\'NDA

Galatasaray\'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City\'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou N\'diaye, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Türk Telekom Stadyumu\'nda maçı izledi.

EMRE AKBABA İLK 11\'DE

Galatasaray\'ın Aytemiz Alanyaspor\'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Emre Akbaba, yeni takımı ile ilk \'11\' deneyimini eski takımı Alanyaspor\'a karşı yaşadı. Akbaba, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başlamış ve daha sonra oyuna dahil olmuştu.

TERİM\'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı mücadelenin ilk 11\'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı Göztepe mücadelesinde ilk 11\'de sahaya sürdüğü Ryan Donk\'un yerine Emre Akbaba\'ya şans verdi. Sarı kırmızılı takım sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren ilk 11\'i ile çıktı.

ASLAN\'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun ilk iki maçında MKE Ankaragücü ve Göztepe\'yi mağlup ederek sezona ikide iki ile başlayan Galatasaray, ligin üçüncü karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor\'u ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu sezon evinde oynadığı tek lig maçında da Göztepe\'yi mağlup etmeyi başardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR\'DA 3 EKSİK

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor\'da 3 oyuncu Galatasaray deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı bulunan Welinton ve Junior Fernandes\'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Isaac Sackey, sarı kırmızılı takıma karşı kadroda yer almadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray\'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu\'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaray taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Alanyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.

FOTOĞRAFLI