Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 13\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor\'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu\'nda 20:30 başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek\'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erde Bayık yapacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahada yer alacağı 11\'ler belli oldu.

İki takımın 11\'leri şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Fernando, Feghouli, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Eren

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic