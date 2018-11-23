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Spor

Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek

23 Kasım 2018 22:20

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 13\'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor\'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu\'nda 20:30 başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek\'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erde Bayık yapacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahada yer alacağı 11\'ler belli oldu.
İki takımın 11\'leri şöyle:
GALATASARAY: Muslera - Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Fernando, Feghouli, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Eren
ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic

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