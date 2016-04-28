Galatasaray Koçu Ataman: Darısı Fenerbahçe’nin başına; Türk basketboluyla gurur duyuyorum

Galatasaray Odeabank ile Eurocup'ı kazanıp tarihe geçen Ergin Ataman, Final Four’a kalan ezeli rakibi hakkında konuştu. Ataman, “İnşallah darısı Fenerbahçe'nin başına. Galatasaray'la, Türk basketboluyla gurur duyuyorum” dedi.

Kasım 2015'te yaptığı açıklamada "Bizi Euroleague'e almıyorlarsa Eurocup'u alıp doğrudan Euroleague'e katılırız. Bakalım onu nasıl engelleyecekler" diyerek iddiasını ortaya koyan Galatasaray Odeabnk Başantrenörü Ergin Ataman, dediğini yaptı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Zaferin ardından duygularını paylaşan Ergin Ataman "Galatasaray'a armağan olsun. Çocuklarla, oyuncularımla, taraftarlarımızla, Galatasaray'la, Türk basketboluyla gurur duyuyorum. İnşallah darısı Fenerbahçe'nin başına. Bunu biz yarattık. İnşallah devam ederiz" dedi.