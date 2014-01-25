Galataray'dan etik tartışmasına yanıt: Fenerbahçelilerin anlayışını da biliyoruz



Galatasaray Basın Sözcüsü Şükrü Ergün sezonu kapatan Bruma'nın Gaziantepspor'a kiralanması üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi. Ergün, “Galatasaray gayri kanuni hiçbir şey yapmaz. Kanuna aykırı hiçbir eylemin içinde de olmaz. Fenerbahçelilerin etik anlayışını biliyoruz. Bu bizi bağlamaz” dedi.

Galatasaray’ın, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bruma’yı Gaziantepspor’a kiralaması etik tartışmasını da beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılıların ligde yarın oynayacağı rakibine Yiğit Gökoğlan ile Bruma’yı vermesi tepkilere neden oldu. Özellikle Fenerbahçeli taraftar, sosyal medya aracılığıyla bunu eleştirirken, bu durumun bir nevi şike bile sayılabileceği, etik yanının hiç olmadığı dile getirildi.

Yiğit Gökoğlan’ı isteyen Gaziantepspor’a Bruma’yı kiralaması durumunda onay veren ve Yiğit’in yarım sezon için alacağı ücreti de ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılılar, böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Ancak Gaziantepspor’un oynamayacak bir oyuncuyu kiralaması diğer kulüpler tarafından da anlamlı bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, özellikle Fenerbahçelilerden gelen tepkilere yanıt veren Galatasaray Basın Sözcüsü Şükrü Ergün ise bu konuda kısa ve öz bir açıklama yaptı:

“Galatasaray gayri kanuni hiçbir şey yapmaz. Kanuna aykırı hiçbir eylemin içinde de olmaz. Fenerbahçelilerin etik anlayışını biliyoruz. Bu bizi bağlamaz.” Böyle bir transferin etik olup olmadığını tartışmanın kendi işleri olmadığını dile getiren Trabzonspor Basın Sözcüsü Yakup Aslan, “Ama böyle bir transferi siz yapar mıydınız diye soruyorsanız, yanıtım kesinlikle hayır olurdu. Bana mantıklı gelmiyor. Trabzonspor olarak yabancı kontenjanını boşaltmak için biz bazı oyunculara para verip gönderdik. Zaten sene sonu hedefimiz 4-5 kaliteli yabancı oyuncuyu bırakıp bundan sonra yolumuza öyle devam etmek. Türkiye’de bu konular konuşuluyorsa demek ki yabancı kontenjanı meselesini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor demektir” yorumunu yaptı.

Hukuken bir engel yok

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve PFDK eski üyesi Mahmut Kaşıkçı, kulüplerin yabancı kontenjanından dolayı köşeye sıkıştığını ve böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi. Kaşıkçı, “Bruma’nın kiralanmasında hukuken bir engel yok. Hukuk dikkate alındığında TFF’nin de yapabileceği bir şey yok. Yabancı sınırlamasıyla ilgili kuralın tartışıldığı ve kulüplerin çoğunluğunun kaldırılmasını istediği bir ortamda Galatasaray’ın bu tür bir yola gitmesine şaşırmamak gerek. Yabancı sınırlamasının çalışma hürriyetini kısıtlanmasının bulunduğu bir ortamda, bu sözleşme de tartışılabilir. Kanaatim disiplinel bir yaptırım gerektirmez” ifadesini kullandı.