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Ekonomi

Galataport ihalesine 5 teklif

"Galataport" adıyla ihaleye çıkılan İstanbul Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirme ihalesine 5 firma-ortak girişim grubu teklif verdi

01 Mayıs 2013 11:07

Galataport olarak bilinen Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi için yapılan ihaleye 5 teklif geldi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu ihale için teklif verenleri internet sitesinden duyurdu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait daha önce "Galataport" adıyla ihaleye çıkılan Salıpazarı Liman Sahasının 30 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesine katılmak üzere teklif veren firma ve ortak girişim grupları şöyle:

Doğuş Holding AŞ
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ
Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
Global Yatırım Holding AŞ-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ-Delta
Proje İnşaat Turizm ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu.

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