Galataport ihalesine 5 teklif

Galataport olarak bilinen Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi için yapılan ihaleye 5 teklif geldi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu ihale için teklif verenleri internet sitesinden duyurdu.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait daha önce "Galataport" adıyla ihaleye çıkılan Salıpazarı Liman Sahasının 30 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesine katılmak üzere teklif veren firma ve ortak girişim grupları şöyle:

Doğuş Holding AŞ

Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ

Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Global Yatırım Holding AŞ-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ-Delta

Proje İnşaat Turizm ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu.