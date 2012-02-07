-Galata Rum İlkokulu Vakfına ait okul binası vakfa iade edilecek ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Rum İlkokulu Vakfına ait okul binasının vakfa iadesini kararlaştırdı. Vakıflar Meclisi toplantısında, Galata Rum İlkokulu Vakfının İstanbul'daki okul binasının iadesi için yaptığı başvuru değerlendirildi. Vakfın ibraz ettiği, Galata'daki Rum İlkokulunun kendilerine ait olduğunu gösteren belgeleri inceleyen Vakıflar Meclisi, Vakıflar Kanunu'na 28 Ağustos 2011'de eklenen geçici 11. madde çerçevesinde kararını verdi. Vakıflar Meclisi, okul binasının vakfa iadesinin yapılabileceğini kararlaştırdı. Galata'daki ilkokul binasının, 1936 yılında verilen beyannamede, vakfın mülkleri arasında gösterildiği ve 1974 yılından sonra hazineye geçtiği öğrenildi. Vakıf yetkilileri, okul binasının iade işlemlerinin 2 ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Galata Rum İlkokulu Vakfının başvurusunun, azınlık mallarının iadesine yönelik yapılan ilk başvuru olduğu belirtildi. Bu arada, mallarının iadesi için 13 azınlık vakfının Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurduğu öğrenildi.