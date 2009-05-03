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Yaşam

Galata Moda Haftası başlıyor

Önümüzdeki hafta sekizinci kez düzenlenecek Galata Moda Festivali’nde herkes alışveriş yapabilsin diye fiyatlar çok yüksek tutulmayacak

03 Mayıs 2009 03:00

Önümüzdeki hafta sekizinci kez düzenlenecek Galata Moda Festivali’nde herkes alışveriş yapabilsin diye fiyatlar çok yüksek tutulmayacak

Arka arkaya açılan dünyaca ünlü butiklerle iyice hareketlenen Akaretler Sıraevler, ikinci kez “Galatamoda Festivali”ni ağırlıyor. Moda Tasarımcıları Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik hem tasarımcıların ürünlerini daha uygun fiyatla daha çok kişiyle buluşturuyor hem de moda ve tasarım okuyan öğrencileri ünlü tasarımcılarla bir araya getiriyor.

Festivalin sekizinci yılında tasarımcılar koleksiyonlarını 06-10 Mayıs tarihleri arasında sokağa kurulan stantlarda sergileyecek. Hatırlatalım, stantlarda tasarımcıların ürünlerinin yanı sıra mobilya ve dekorasyon malzemeleri de yer alacak.

Beş gün boyunca saat 10.00-22.00 arasında alışveriş yapılabilecek festivalde W Hotel DJ’i müzik yayını yapacak.

32 tasarımcı katılıyor

Galata moda Bahar Festivali’nde stant açacak 32 isimden bazıları: Bahar Korçan, Arzu Kaprol, Hakan Yıldırım, Ezra-Tuba Çetin (Etcetura), Simay Bülbül, İdil Tarzi, Hatice Gökçe, Mehtap Elaidi (Elaidi), Gamze Saraçoğlu, Müge Ersin (Atelie Yume), Sertaç Delibaş, Aslı Güler,Özgür Mansur, Elif Cığızoğlu, Ayşe Deniz Yeğin (Tasarım D), Nazlı Çetiner (MandalinaRossa), Bihter Aida Pekin (AidaPekin), Zeynep Erdoğan (Catzcabaret), Mine Kerse, Founta Şerif Oglou, Müge Alkan (Fringe), Yaprak Yasa Karacalı, Rana Canok.

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