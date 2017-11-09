Galata Kulesi'nden tarihi atlayış

Hasan YILDIRIM- Erhan TEKTEN -Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) -

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi\'nden serbest atlayış olarak bilinen \'base jump\' atlayışı yaptı. 36 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakan Koçak başarılı bir şekilde yere indi.

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Hezarfen Ahmet Çelebi\'den sonra Galata Kulesi\'nden atlayan ikinci kişi oldu. 36 metreden \"Hezarfen\'e selam olsun\" diyerek kendini boşluğa bırakan sporcu başarılı bir şekilde yere indi.

Açıklama yapan Koçak, \"Hezarfen\'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı. Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar\'a geçmeyi deneyeceğim. Bu Galata Kulesi\'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye\'de havacılık sporu gelişir. Çok heyecanlandım. Hatta dün gece hiç uyumadım. Önümüzde 7 aşama var. Türkiye\'nin tanıtımı, dünyada da tanıtımı aynı zamanda Türkiye\'nin ekstrem sporların merkezi olabileceğini göstermek için daha çok fikirler bulacağız\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ÇİFT KAMERA

-Koçak\'ın hazırlıkları

-Atlayışın yukarıdan görüntüsü

-Atlayışın aşağıdan görüntüsü

-Koçak\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)