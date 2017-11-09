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Galata Kulesi'nden tarihi atlayış

Hasan YILDIRIM- Erhan TEKTEN -Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'nden serbest atlayış olarak bilinen 'base jump' atlayışı yaptı

09 Kasım 2017 12:27

Hasan YILDIRIM- Erhan TEKTEN -Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi\'nden serbest atlayış olarak bilinen \'base jump\' atlayışı yaptı. 36 metre yükseklikten  kendini aşağıya bırakan Koçak başarılı bir şekilde yere indi.
Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Hezarfen  Ahmet Çelebi\'den sonra Galata Kulesi\'nden atlayan ikinci kişi oldu. 36 metreden \"Hezarfen\'e selam olsun\" diyerek kendini boşluğa bırakan sporcu başarılı bir şekilde yere indi.
Açıklama yapan Koçak, \"Hezarfen\'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı.Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar\'a geçmeyi deneyeceğim. Bu Galata Kulesi\'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye\'de havacılık sporu gelişir. Çok heyecanlandım. Hatta dün gece hiç uyumadım. Önümüzde 7 aşama var. Türkiye\'nin tanıtımı, dünyada da tanıtımı aynı zamanda Türkiye\'nin ekstrem sporların merkezi olabileceğini göstermek için daha çok fikirler bulacağız\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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