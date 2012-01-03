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Galata Köprüsü'nde restoran yangını İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2012 01:50

-Galata Köprüsü'nde restoran yangını İSTANBUL (A.A) -02.01.2012 - Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Galata Köprüsü'nün altında yer alan bir restoranda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, yan tarafta bulunan bir kafe ve bir restorana da sıçradı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Fatih ve Beyoğlu itfaiyesi ekipleri, köprünün üst kısmına getirilen su tankerinden hortum sarkıtarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası yangının, restoranın elektrik bağlantısında kısa devre oluşması sonucu meydana geldiğini belirtti.

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