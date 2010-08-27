-GALATA KÖPRÜSÜ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Galata Köprüsü, iki gece tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünce Galata Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması yapılacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün, 29 Ağustos Pazar günü 01.00-06.00 saatleri arasında Sirkeci–Karaköy istikametinde, 31 Ağustos Salı günü ise aynı saatler arasında Karaköy–Sirkeci istikametinde tek yönlü olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi. Asfalt çalışması yapılacak saatlerde köprüdeki trafiğin tek yönlü sağlanması nedeniyle işaret ve işaretçilere uyulması, sürücülerin hızlarını düşürmeleri gerektiği bildirildi.