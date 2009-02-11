Galada Cem Yılmaz'a gönderme

Recep İvedik 2 izdihamı



Hürriyet'in haberine göre; filmi görmek isteyenlerin kapıda uzun kuyruklar oluşturduğu galanın en ilginç açıklaması, filmin dağıtım şirketi Özen Film’in sahibi Mehmet Soyarslan’dan geldi. Soyarslan, Cem Yılmaz’ın Taş Devri’nde geçen “A.R.O.G” filmine gönderme yaptı:“Recep İvedik’in en önemli özelliği, esprilerini halktan almasıdır. Recep İvedik karakteri esprilerini ne gelmişten ya da geçmişten, ne de gişe yapmış filmlerden alır. Recep İvedik, halkın tam ortasından biridir.”Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı, senaryosunu Şahan Gökbakar ile Serkan Altuniğne’nin yazdığı “Recep Yvedik 2” filminin galası önceki akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.