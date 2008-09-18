Gago'dan kötü haber

Real Madrid'in Bate Borisov'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan İspanyol ekibinin Arjantinli yıldızı Fernando Gago'nun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in Arjantinli oyuncusu Fernando Gago, bacağından sakatlanması nedeniyle yeşil sahalardan en az 1 ay uzak kalacak.



Real Madrid'in, Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Bate Borisov'a 2-0 üstünlüğüyle biten maçın 35. dakikasında sol bacağından sakatlanarak oyundan çıkan Gago'nun, en az 4 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.



Boca Juniors'ın eski oyuncusu 22 yaşındaki Gago, 2007 yılında katıldığı Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer alıyordu.