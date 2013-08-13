Yaşam tarzı ve kıyafetleri ile sıkça konuşulan dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga yine olay oldu.

Pop yıldızı erkek arkadaşı Taylor Kinney ile katıldığı davette giydiği bu elbise ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun tulumu andıran transparan elbisenin altına siyah bir sutyen ve iç çamaşırı giyerek dışarı çıkan Gaga sınırlarının olmadığını gösteriyor.

Dışarı çıkarken genelde normal kıyafetleri tercih etmeyen Gaga bu davette giydiği üzerini saran tulumunu topuklu botlar ve zımbalı çantayla tamamladı.

Gaga'nın, neredeyse tamamen açık olan kıyafetinin içinde oldukça rahat olduğu görüldü.