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Gaga, kan ve sperm kokulu parfüm üretiyor

Pop müziğinin devrimci yıldızı Lady Gaga, sperm ve kan kokan parfüm üretmeye hazırlanıyor.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Pop müziğinin devrimci yıldızı Lady Gaga, sperm ve kan kokan parfüm üretmeye hazırlanıyor.



Amerikalı pop şarkıcısı Lady Gaga sıradışı fikirleriyle dünyayı yine şaşırtacak. Moda sitesi Fashionista'nın haberine göre ünlü yıldız birlikte çalıştığı parfümcülerden kan ve sperm kokacak bir ürün yapmalarını istedi.

Geçen Ekim ayında da bir parfüm firması Gaga'nın 'Monster' (canavar) adıyla bir parfüm üretmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Gerçekten vücut sıvıları kokup kokmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmayan parfümün piyasa girmesi ise gelecek yılı bulacak.

Lady Gaga bundan önce 13 Şubat'ta 'Born This Way' single'ını, 23 Mayıs'ta da yeni albümünü piyasaya sürecek.


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