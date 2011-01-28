Gaga, kan ve sperm kokulu parfüm üretiyor

T24

Amerikalı pop şarkıcısı Lady Gaga sıradışı fikirleriyle dünyayı yine şaşırtacak. Moda sitesi Fashionista'nın haberine göre ünlü yıldız birlikte çalıştığı parfümcülerden kan ve sperm kokacak bir ürün yapmalarını istedi.Geçen Ekim ayında da bir parfüm firması Gaga'nın 'Monster' (canavar) adıyla bir parfüm üretmeyi düşündüğünü açıklamıştı.Gerçekten vücut sıvıları kokup kokmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmayan parfümün piyasa girmesi ise gelecek yılı bulacak.Lady Gaga bundan önce 13 Şubat'ta 'Born This Way' single'ını, 23 Mayıs'ta da yeni albümünü piyasaya sürecek.