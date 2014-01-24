Gaffar Okkan, ölümünün 13. yılında anıldı

24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 korumasıyla birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları olayın 13'üncü yıl dönümünde Diyarbakır’da ve mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Gaffar Okkan için Hendek Şehir Mezarlığı önünde düzenlenen anma törenine katılan eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin ve oğlu Fikri Can Okkan ile kız kardeşi Gülsüm Özger, taziye dileklerini kabul etti.

Törene 13 yıl önceki dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı'nın yanı sıra Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Eskişehir Emniyet Müdürü Mustafa Şahin ile Okkan'ın görev yaptığı dönemdeki mesai arkadaşları, çok sayıda Emniyet yetkilisi, daire müdürleri ve şehit Gaffar Okkan'ın sevenleri katıldı.

5 karanfil bırakıldı

Daha önceki yıllarda düzenlenen anma törenlerinde mezara 4 karanfil bırakan eşi Zerrin, kızı Sezin ve oğlu Fikri Can Okkan ile kız kardeşi Gülsüm Özger, bu yıl kızı Sezin'in bebek dünyaya getirmesi nedeniyle 5 karanfil bıraktı.

Diyarbakır’da törene katılan çocuklar Gaffar Okkan maskesi taktı

Diyarbakır’da saldırırının gerçekleştiği yerde düzenlenen törenine, Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Halis Böğürcü, Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri, gaziler, şehit derneklerinin temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve isimleri Ali Gaffar olan çok sayıda çocuk katıldı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda olayın yaşandığı yerde düzenlenen anma töreni Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 kuruma memurunun öz geçmişlerinin okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Diyarbakır Emniyet Dr. Halis Böğürcü, üzücü olayın yaşandığı günden buyana sadece kendilerinin değil, Diyarbakır halkının da şehitlerini unutmadığını söyledi. Bögürcü, 'Diyarbakır halkının şehitlerimize ve özellikle rahmetli müdürümüze karşı sevgi ve saygısını her zaman devam ettirdiklerini yakından görmekteyiz. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, müdürlüğü esnasında Diyarbakır halkına polisimizin ve devletimizin şefkat yüzünü göstermiş, teşkilatımızın en nihayetinde devletimizin halkın hizmetinde olduğunu en güzel şekilde ortaya koyarak devlet ile millettin kaynaşmasını sağlamıştır. Müdürümüz Diyarbakır ve Diyarbakırlıların aşığıdır. Bugün şehir merkezinde dolaştığımızda değişik yerlerde rahmetli müdürümüzün fotoğrafını görmekteyiz. Şehadetinden sonra doğan yüzlerce çocuğa Ali Gaffar isminin bırakıldığının şahitleriyiz. Tüm bunlar Diyarbakır halkının merhum müdürümüze gönülden bağlılığının bir göstergesidir. Halkın yanında olmayan teşkilat başarılı olamayacağı hareketi ile bizler şehidimizin açmış olduğu bu yolda her şeye rağmen hakka ve halka hizmet etmeye devam edeceğiz ve bu duygu ve düşüncelerimizle şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz' dedi.

Ali Gaffar Okkan ve polis memurları için düzenlenen törene katılan çocuklar Ali Gaffar Okkan'ın fotoğrafının bulunduğu maskeleri taktı. Törene katılanlar suikastın yapıldığı yere karanfil bırakarak Okkan ve silah arkadaşlarını andıktan sonra dağıldı.