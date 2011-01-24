Gaffar Okan, 10. yılında anılıyor

T24 - Diyarbakır'da 10 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, saldırının düzenlendiği yerde anıldı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç bulvarında 24 Ocak 2001 günü teröristlerce şehit edilen eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'a hain saldırının düzenlendiği yerde, bir dakikalık saygı duruşunun ardından olay yerine karanfil bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, güzel bir insan olan şehit Ali Gaffar Okkan'ın, bir yol açarak, insanların gönlüne girdiğini söyledi.

Okkan'ın açtığı bu yolun şimdi, daha da genişlediğini, bir bulvar, bir otoban haline dönüştüğünü belirten Sağlam, "Bir zihniyet, bir anlayış değişiminin çağdaş bir yaklaşımının başlangıcını oluşturdu. Bu yol şimdi sürekli genişliyor, ruhu şad olsun. Gönüllerde yer etme, gönüllere girme, kalıcı olmak demek ki böyle oluyormuş. O, bir çoklarına örnek oldu. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun diyorum" dedi.

Bu arada saldırının düzenlendiği yerdeki binada oturan yaşlı bir kadın evine büyük Türk Bayrağı astı. Kadının balkonda, elinde şehit polis memuru Yunus Kurt'un fotoğrafını taşırken, anma süresince gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Mevlit okutulacak

Dağkapı semtindeki Nebi Camii'nde ikindi namazının ardından şehit Okkan ve 5 polis memuru için mevlit de okutulacak.

Diyarbakır'da Okkan'a duyulan sevgi nedeniyle "Ali Gaffar" ismi verilen 101 çocuk, ismini taşıdıkları Okkan'ı mezarı başında anacak.



