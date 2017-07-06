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Spor

Gael Clichy, Başakşehir'e imzayı atıyor

Premier Lig'de 325 maça çıkan deneyimli sol bek, 3 gol ve 20 asist kaydetti

06 Temmuz 2017 16:38

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 14 yıldır İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City formalarını giyen sol bek Gael Clichy ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, yarın 14.00'te İstanbul'a imza atmak için gelecek.

BeINSports'ta yer alan habere göre Başakşehir; bir süredir transferi için görüşme yürüttüğü 31 yaşındaki yıldız sol bekle anlaşmaya vardı. Farklı kaynaklardaki netlik kazanmayan iddialara göre yıllık oyuncu yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City formalarıyla toplamda 325 maça çıkan deneyimli sol bek, 3 gol ve 20 asist kaydetti.

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