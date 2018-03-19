Gael Clichy: "Maç maç bakmamız gerekiyor"

\"Hakemler maça bu kadar etki etmemeli\"

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 26\'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehirli futbolcu Gael Clichy yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu söyleyen yıldız isim, \"Taraftar oldukça fazlaydı. Bazen normalden fazla mücadele etmelisiniz, biz de bunu yaptık. Maça futbol dışında birçok faktör etki etti ama buna rağmen iyi defans yaptık. 10 kişiyken bile iyi defans yaptık ve gol yemedik. Maçı galibiyetle bitirdik\" dedi.

Şampiyonluk yarışında puanların birbirine çok yakın olduğunu belirten Clichy, \"Baktığınızda son haftalarda puan kayıpları yaşamıştık, bu galibiyet önemliydi. Futbolun içinde yer alan herkes -hakemler, futbolcular- işini en doğru şekilde yapmalı. Maça bu kadar etki etmemeliler, kararlarını gözden geçirmeliler. Uzun vadeli konuşmaya gerek yok, bizim takım olarak maç maç bakmamız gerek\" diyerek sözlerini noktaladı.