Gabriel'den Türkiye'ye Deniz Yücel uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına yönelik eleştirilerini tekrarladı. Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada "Deniz Yücel'e yönelik muamelenin hukuk devleti ve siyasi açıdan kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Gabriel, "Türk hükümetinin yürüttüğü çirkin seçim kampanyasında neredeyse Yücel'in siyasi oyunun parçası haline geldiğinin düşünüldüğünü” ifade etti. Gabriel, bunun kuşkusuz "Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını” sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, mart ayının başında Alman mevkîdaşı Angela Merkel'e Alman büyükelçilik temsilcilerinin Deniz Yücel ile görüştürüleceği konusunda söz vermişti. Ancak Alman yetkililerin, cezaevinde bulunan Deniz Yücel ile görüşmesine hala izin verilmedi.

Deniz Yücel'in hem Alman hem de Türk vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'nin bu izni verme yükümlülüğü bulunmuyor. 27 Şubat'ta tutuklanan Deniz Yücel, "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanıyor.

Spiegel: 35 ülkede istihbarat toplandı

Öte yandan Der Spiegel dergisinin bir diğer haberinde ise Türkiye'nin 35 ülkedeki diplomatik temsilciliklerinde Türk vatandaşlarına yönelik istihbarat faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı ile bugüne kadar bilinenden daha fazla sayıda temsilciliğin Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/JD/HS