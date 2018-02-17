Gabriel'den Çavuşoğlu'na özel teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün serbest bırakılan Deniz Yücel'in çalıştığı Die Welt gazetesine yaptığı ziyarette, son gelişmeleri değerlendirdi. Türk tarafıyla birçok kez görüşüldüğünü, Türk hükümetinin Yücel davasının gidişatını etkilememeye büyük önem verdiğini söyleyen Gabriel, bu konuda kendisinin iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştuğunu açıkladı. Gabriel bu görüşmelerin kendisinin ricası üzerine devreye giren eski Başbakan Gerhard Schröder'le başladığını, Schröder'in de iki kez Türkiye'ye giderek görüşmeler yaptığını belirtti.

Gabriel, Yücel'in serbest bırakılmasının farklı siyasi gerekçelerle Türkiye'de tutuklu olan diğer Almanlar için iyi bir şans oluşturduğunu söyledi. Yücel konusundaki ivmenin Türkiye'deki tutuklu diğer Almanların dava süreçlerinin hızlandırılmasını için değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gabriel, "Şimdi gevşememeliyiz" dedi. Yücel'in serbest kalmasının ardından Türkiye'de halen siyasi nedenlerle tutuklu beş Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor.

Gabriel: Görüşmeler devam etmeli

Türkiye ile temel konuların görüşülmesi için tüm formatların yeniden uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı, diyalog süreciyle ilgili özellikle de Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na müteşekkir olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ile birçok kez görüştüklerine dikkat çeken Gabriel, Çavuşoğlu'nun yeni bir güven ortamı oluşturulmasının yolunu açtığını ve görüşme olanakları yarattığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yücel hakkında hazırladığı iddianamede gazeteci hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi.

14 Şubat 2017'de kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Deniz Yücel hakkında iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutulmuştu.

Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle Almanya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım dün akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmiş ve Yücel'le ilgili kısa süre içinde olumlu gelişmeler olabileceğini söylemişti.

DW,AFP/HT/BK

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