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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Türkiye'ye ekonomik baskı etkisini gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'ye ekonomik yardımların azaltıldığını, bu durumun etkisini gösterdiğini söyledi.

13 Eylül 2017 11:54

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Nordwest Zeitung'a verdiği demeçte "Alman hükümetinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın provakasyonlarına uzun süre temkinli davrandığını" söyledi.

Ancak Türkiye'de Almanların haksız gerekçelerle tutuklanması ve Ankara'nın, teröre destek verdiği iddiasıyla 680 Alman şirketinin adının yer aldığı bir liste hazırlamasına tepki vermek zorunda olduklarını söyleyen Gabriel, "Ekonomik yardımlarımızı azalttık ve Türkiye'ye yatırımlar konusunda risklere işaret ettik" dedi. Ankara'nın buna da hızlı bir biçimde tepki gösterdiğini söyleyen Gabriel, "Ekonomik baskı etkisini gösterdi" dedi.

Gabriel, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasının ardından Türkiye politikasını değiştirdiklerini açıklamış ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını sertleştirmişti. Gabriel Türkiye'de iş yapan Alman şirketleri ve yatırımcılarını da dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.

Türkiye'nin bir süre önce aralarında Daimler ve BASF gibi Alman şirketlerinin de bulunduğu 680 Alman şirketinin adının yer aldığı bir liste oluşturduğu ve listedekilerin teröre destek ile suçlandığı iddia edilmişti. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Berlin'e gönderdiği ve Alman şirketlerini de içerdiği belirtilen "terör" listesiyle ilgili bir "iletişim hatası"nın yaşandığını söylemişti.

Röttgen: Türkiye ile ilişkiler kötüleşiyor

Öte yandan Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Norbert Röttgen, Passauer Neue Presse'ye Türkiye'nin AB üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerde esaslı bir kötüleşme yaşandığını söyleyen Röttgen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan değerler konusunda bir ortaklık yok, Ankara ile sadece çıkarlara dayalı bir işbirliği olabilir" dedi.

Röttgen, açıklamasında Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Martin Schulz'un Başbakan Angela Merkel ile televizyon düellosunda Türkiye ile ilgili sarfettiği sözleri ise eleştirdi. Schulz‘un düelloda sürpriz bir biçimde Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını söylediğini, bundan birkaç gün sonra ise bir başka söyleşide bunu olasılık olarak değerlendirdiğini belirterek "Böyle dış politika yapılamaz" diye konuştu.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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