Gabriel Türkiye'ye dair önerisini tekrarladı

Malta'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'deki belirli kesimlere seyahat kolaylığı sağlama önerisini bir kez daha gündeme getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Malta'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında "Neden Türkiye'den aydınların, sanatçıların ve gazetecilerin Almanya'ya vizesiz giriş yapmasına imkân tanımıyoruz ki” şeklinde konuştu.

Gabriel söz konusu seyahat kolaylığının, "Türkiye'deki referandumda, anayasa değişikliğine karşı çıkan, demokratik gelişme isteyen kesime sağlanmış olacağını, burada demokratik Türkiye'nin güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu” kaydetti.

Vize kolaylığının nasıl uygulanacağı belirsiz

Türkiye'den belirli kesimlere yönelik seyahat kolaylığının nasıl uygulanacağı konusu ise netlik kazanmadı. Diplomatik çevrelerden alınan bilgiye göre, söz konusu kişilere uzun süre geçerliliği olan vize verilmesinin mümkün olabileceği belirtildi.

Ancak Almanya'nın belirli bir kesime vize kolaylığı sağlaması durumunda, AB ile vize serbestisine yönelik süreci devam eden Türk hükümetiyle yeni bir gerilim yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vize serbestîsi konusunda referandum sonrası yaptığı açıklamada, yeni bir taslak hazırladıklarını ve bu taslağı AB yetkililerine sunacaklarını kaydetmişti. Çavuşoğlu, "ne olacaksa olsun ve bir an önce olsun" demişti.

Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan perşembe günü Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ndeki AB'nin anayasa referandumundaki Hayır'cı tarafı desteklediği yönünde yeniden suçlamada bulunmuş ve ayını zamanda diyalog çağrısı yapmıştı.

Erdoğan, "Ben bu kampanyaları yapanlara sesleniyorum. Bunlardan vazgeçin. Tamam, 'Hayır' kampanyasına destek verdiniz, kaybettiniz. Şimdi o defteri kapayın da 'Türkiye ile nasıl münasebetleri geliştireceğiz' buna gayret edin. Biz o kampanyayı yapmanıza rağmen kapımızı açıyoruz. Şimdi de onları görelim" demişti.

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DW/dpa/ÇA/GA