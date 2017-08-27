Gabriel: Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk hükümetini Avrupa'dan ve Avrupa'nın temel değerlerinden uzaklaşmakla suçladı. "Türk hükümeti biz Türkiye'den uzaklaşıyormuşuz izlenimi yaratıyor" diyen Gabriel, "bunun doğru olmadığını" söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Bakan Gabriel, Berlin'de "Hükümetin Açık Kapı Günü" kapsamında düzenlenen toplantıda halkın Türkiye'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Gabriel AB müzakerelerine son verilmesine karşı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakerelerine son verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Gabriel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu beklediğini ifade etti. "Bu durumda Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye sırtını döndüğüne dair güçlü bir kanıt elde etmiş olur" diyen Gabriel, Erdoğan'ın "bakın bizi istemiyorlar" diyeceğini de sözlerine ekledi.

"Türklerin çoğunun Almanya ve Avrupa'ya duydukları sevgi nedeniyle hayal kırıklığına" uğradığını belirten Gabriel, Erdoğan'ın bu Türklerin bu duygusuna hitap ettiğini dile getirdi. Gabriel, Türkiye ile AB arasında yaklaşık 50 yıl süren ve başarısızlığa uğrayan müzakere sürecinden sonra bu duygunun anlaşabilir olduğuna işaret etti. Gabriel, "Erdoğan yaptığı propagandayı bu hayal kırıklığı üzerine inşa ediyor" dedi.

Alman Bakan, 'Türkiye'yi otokratik bir ülke mi yoksa diktatörlük olarak mı değerlendiriyorsunuz?' şeklindeki soruyu ise "Almanya demokratik olmayan ülkelerle diplomatik ilişkilerini kesmiş olsaydı, Dışişleri Bakanlığı'nda oldukça tasarruf ederdik, ama o zaman da hiçbir etkimiz olmazdı" sözleriyle yanıtladı.

"Türkiye'ye karşı değiliz"

"Türkiye'ye karşı siyaset yapmadıklarını" vurgulayan Dışişleri Bakanı Gabriel, "bu hükümet ve yarattığı etki ile sorunları" olduğunu söyledi. Erdoğan yüzünden çok sayıda aydının, gazeteci ve bilim insanının vatansız kaldığını hatırlatan Gabriel, Almanya'nın bu insanlara elini uzatması, onlarla işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Gabriel, "Erdoğan'ın iç siyasetteki mücadelesini Almanya'ya taşımasını ve insanları biribirine düşürmesini" istemediğinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan Demokrat Birlik, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'i "Türkiye düşmanı" olarak nitelendirmiş ve Almanya'daki Türk kökenli seçmene bu partilere oy vermeme çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, JD/ÖA