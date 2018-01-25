T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Tanklar konusunda kararı yeni hükümet verecek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıkladı.

25 Ocak 2018 19:10

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonda Alman Leopard 2 tanklarının kullanılması nedeniyle kamuoyunda yaşanan tartışmalarla ilgili Alman hükümetinden açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel dergisine verdiği demeçte, görevdeki Alman hükümetinin yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar almayacağını açıkladı.

Türkiye, TSK envanterinde bulunan Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunmuş, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

"Endişeliyiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Spiegel'e verdiği demeçte "Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu" belirterek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmamamız gerektiği ve bunu yapmayacağımız Alman hükümeti açısından nettir" dedi.

Gabriel, mevcut hükümetin, kritik planlarla ilgili istişareler için yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğini sözlerine ekledi.

Seçimler sonrasında görevi sürdüren Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşan eski koalisyon hükümeti, yeni bir koalisyon kurmak için görüşmeleri sürdürüyor.

Spiegel haberinde Gabriel'in açıklaması, "Gabriel ve Merkel'in kamuoyunda birkaç gündür giderek şiddetlenen tartışmaları yatıştırma girişimi" olarak değerlendirildi.

DW/Reuters,BK/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielTürkiyeAfrinAlman LeopardAlmanDışişleri Bakanı Sigmar Gabriel SpiegelTSKDışişleri Bakanı Gabriel SpiegelSuriyeHristiyan BirlikSosyal Demokrat PartiGabrielMerkelDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24