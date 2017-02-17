Gabriel: Suriye için paralel çözüm aranmamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Bonn'daki 20'ler Grubu (G20) Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı olan devletlerin, anlaşmazlığa Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde siyasi çözüm arama çabalarını destekleyeceğini söyledi. Gabriel çözüm için yapılacak görüşmelerin yerinin Cenevre olduğunu ve ‘buna paralel istişarelerin' olmaması gerektiğini belirtti. Bonn'daki Suriye özel görüşmelerine ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Suriye'deki savaşın nasıl sona erdirilebileceğini konu alan istişarelerde aktif rol oynadığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'un, Şam rejimini destekleyen Rusya ile yakın ilişki kuracaklarını duyurmuş olması nedeniyle, Bonn'da bütün gözler ABD'nin Suriye'deki şiddete son verilmesi ile ilgili yaklaşımına çevrilmişti.

‘Çözüm Astana'da değil Cenevre'de bulunabilir'

Fransa Dışişleri bakanı Jean-Marc Ayrault da, Rusya'nın Şam yönetimi ve İran üzerinde nüfuzunu kullanmaması ve Esad muhaliflerini ‘terörist' olarak nitelemekten vazgeçmemesi durumunda Cenevre görüşmelerinin başarıya ulaştırılamayacağını dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın önderliğinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye barış görüşmelerinin ABD tarafından desteklendiğini açıklamıştı. Astana görüşmeleri Perşembe günü ortak bildiri hazırlanmadan ve muhalif grupların karşılıklı suçlamalarıyla sona ermişti.

Astana'da siyasi çözüm imkanlarının da ele alınması, tek çözümün BM'nin arabuluculuğuyla sağlanabileceğini savunan Batı ve Arap ülkeleri tarafından eleştirilmişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, dokuz ay önce kesilen Suriyeli gruplar arasındaki görüşmelere 23 Şubat'ta Cenevre'de devam edileceğini duyurdu. Mistura'nın sözcüsü Cenevre görüşmelerine hangi grupların katılacağının henüz kesinleşmediğini ancak yaptıkları davete olumlu yanıtların geldiğini söyledi.

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DW, Reuters, dpa/AG, BK