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Deutsche Welle

Gabriel: Görüşmeden çok şey beklemeyin

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öncesinde diyalog sürecinin sürmesi gerektiğini belirterek, Nazi benzetmeleri ile ilgili 'sınır aşılmamalı' mesajı verdi.

08 Mart 2017 12:59

Almanya ve Türkiye arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde iki ülke dışişleri bakanları bir araya geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öncesinde salı akşamı Alman İkinci Televizyonu ZDF'e konuştu. Türk bakanla yapacağı görüşme konusunda yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunan Gabriel, görüşmenin ardından 'herşeyin halledilmiş olacağını' düşünmediğini söyledi.

İki ülke arasında yeniden daha iyi ilişkilere ulaşılabilmesi için bir görüşmeler sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Alman Bakan, "Şu an bu zor dönemi geride bırakmamız gerekiyor. Ancak bunun için diyalog içinde olmamız ve sadece medya üzerinden sert atışmalara girmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin yerel yönetimler tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın tutumuyla ilgili 'Nazi dönemi uygulamaları' benzetmesi yapmış, bu benzetme daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından da yinelenmişti.

'Nazi' benzetmeleri uyarısı

Gabriel ZDF'e yaptığı açıklamada Nazi benzetmesini 'skandal' diye nitelendirerek, bunun çok kötü ve saçma bir suçlama olduğunu kaydetti. Gabriel, Çavuşoğlu ile görüşmesinde 'Bu suçlamanın sürekli tekrarlanması durumunda konuşulabilirlik sınırının sonuna gelinmiş olunduğunu kendisine açıkça ifade edeceğini' de söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salı akşamı Hamburg'da Türkiye'nin Başkonsolosluk rezidansında yaptığı konuşmada gerilimi daha da tırmandırıcı ifadeler kullanarak, Almanya'yı 'sistematik Türkiye karşıtlığı ve Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sistematik baskı yapmakla' suçlamıştı.

Gabriel'in Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından TSİ 10.45'te Dışişleri Bakanlığı'nda bir açıklama yapması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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